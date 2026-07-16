Ближайший подручный Путина наладил регулярные тайные встречи с отставными чиновниками Германии

16.07.2026 20:15





председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков с 2024 года тайно встречается с отставными немецкими чиновниками. Встречи всегда происходят в Баку, лишь одна состоялась в Абу-Даби, говорится в расследовании газеты Die Zeit и программы Kontraste телеканала ARD. Зубков и другие члены российской делегации могут использовать немцев для опосредованного влияния на действующие партии и правительство ФРГ, пишет Die Zeit.



В переговорах участвуют бывший глава ведомства федерального канцлера Германии Рональд Пофалла и бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек. Пофалла и Зубков очень близки, отмечает Die Zeit. Они, в частности, были сопредседателями форума «Петербургский диалог», созданного в 2001 году под патронатом Владимира Путина и тогдашнего канцлера Герхарда Шредера для развития двусторонних отношений. В апреле 2023 года Германия вышла из состава форума, но участники встреч в Баку по-прежнему используют для них его название.



В понедельник стороны встречались в Баку в отеле Four Seasons. Охранники вежливо выпроваживали из коридора рядом с уединенным конференц-залом тех, кто мог там оказаться, пишет корреспондент Die Zeit. Вместе с Зубковым в Баку приехали находящийся под санкциями ЕС председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев, обвинявший обходящих интернет-цензуру россиян в том, что слушают «врагов»; и Алексей Громыко, директор Института Европы РАН. Как выяснили Die Zeit и Kontraste в 2024 году, институт рекомендовал российскому руководству использовать «существующие каналы» для «разжигания опасений Германии по поводу потенциального конфликта между НАТО и Российской Федерацией».



Вместе с немцами на встрече были бывший посол Швейцарии в Берлине Тим Гульдиманн и бывший генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер, также гражданин Швейцарии.



Хотя Пофалла и Платцек давно в отставке, они имеют хорошие связи в партиях, которые сейчас входят в правящую коалицию: первый представляет ХДС, второй – СДПГ. На встрече российская сторона, по всей видимости, планировала дать понять немцам, что прекращение войны в Украине возможно только на российских условиях и что следует рассмотреть вопрос о нормализации германо-российских отношений после войны, пишет Die Zeit.

По информации издания, немецкие органы безопасности интерпретируют эти встречи как операцию России по оказанию влияния на немецкую политику. Эту точку зрения разделяют и другие западные спецслужбы. На уровне ЕС в Брюсселе некоторые называют это «бакинским делом», пишет газета.



О статусе российской делегации говорит участие в ней Зубкова, который еще в 1992 году стал заместителем Путина, который тогда возглавлял комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. По его собственным словам, Зубков сказал Путину: «С вами я готов работать в любом качестве!». Зубков попросился к нему, хотя в то время был первым заместителем председателя Леноблисполкома, и переход в комитет мэрии был явным карьерным понижением.



С тех пор Зубков ответственно работал на Путина, побывав даже в 2007-2008 года премьер-министром, на каковом посту не отметился ничем. В 2008 году возглавил совет директоров «Газпрома».



Штефан Майстер, отвечающий за германо-российские отношения в Немецком совете по международным отношениям, назвал переговоры Пофаллы и Платцека с россиянами «встречами с проблемными людьми, которые являются частью не переговорного, а, скорее, пропагандистского аппарата». Любой, кто садится за стол переговоров с Зубковым и Фадеевым, позволяет российской стороне манипулировать собой, тем более что военные цели Путина в Украине не изменились, считает Майстер:



Сколько бы каналов связи у вас ни было, в данном случае обсуждать нечего; нет никакого предложения с российской стороны. Россияне прекрасно знают, что их немецкие коллеги — политики прошлого, но у них по-прежнему есть доступ к высшим эшелонам, что интересно россиянам, — именно в этом и заключается опасность этих встреч.





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