Национальное агентство продовольствия Грузии отвергает обвинения в хаотичном отлове собак

16.07.2026 20:00





Агентство заявило, что программа по сокращению гиперпопуляции собак реализуется полностью прозрачно, а сообщения о несогласованном отлове животных в разных районах страны назвали не соответствующими действительности.



По данным ведомства, программа охватывает как бездомных, так и домашних собак. Для животных, живущих на улице, предусмотрены стерилизация или кастрация, вакцинация против бешенства, диагностика, регистрация и идентификация. Владельцам домашних собак предлагают стерилизацию самок, установку микрочипов и внесение данных в единую электронную базу.



В агентстве также заявляют, что программа разработана с участием международных экспертов и соответствует лучшим мировым практикам. Для демонстрации открытости процесса создана специальная страница в Facebook, где публикуются графики работ, места проведения мероприятий и видеозаписи отлова и возвращения животных.



При этом утверждается, что все мероприятия проходят в координации с муниципалитетами и волонтерами, а после проведения ветеринарных процедур собаки возвращаются в привычную среду обитания. Кроме того, подчеркивается, что все выезды осуществляются исключительно по заранее опубликованному графику.



Однако именно здесь и возникает главный вопрос. Если процесс действительно настолько открытый и полностью соответствует заявленным правилам, то откуда уже не первую неделю появляются многочисленные сообщения жителей и зоозащитников о внезапном исчезновении собак и поисках животных, местонахождение которых долгое время остается неизвестным? Простого заявления о прозрачности в такой ситуации явно недостаточно.



Публикация отдельных видеороликов и графиков также не позволяет проверить, насколько каждый конкретный случай соответствует заявленным процедурам. До тех пор пока общественность не получит возможность убедиться в этом на практике, официальные заверения неизбежно будут вызывать сомнения.



Программа также предусматривает строительство межмуниципальных приютов в регионах Самегрело — Земо-Сванети, Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети. Однако доверие к любой подобной инициативе строится не на заявлениях чиновников, а на прозрачности каждого этапа ее реализации. Пока же вопросов вокруг программы остается заметно больше, чем убедительных ответов.





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