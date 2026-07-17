Глава ЦРУ: российские новобранцы живут на поле боя в Украине не более 30 минут

17.07.2026 12:32





Средняя продолжительность жизни российского новобранца на поле боя в Украине составляет от 20 до 30 минут из-за массированного применения украинскими силами ударных беспилотников с искусственным интеллектом, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф на саммите по обороне и инновациям в Пенсильвании.



«Наши разведывательные данные согласуются с некоторыми сообщениями из открытых источников, которые вы, возможно, видели в Украине: средняя продолжительность жизни российского новобранца, прибывающего на поле боя, оценивается в 20–30 минут. Это потому, что оснащённые ИИ дроны стали такими специализированными и дешёвыми машинами для убийства», — приводит Bloomberg слова главы ЦРУ.



Как отмечает агентство, несмотря на значительное численное превосходство России над Украиной, Киеву удаётся сдерживать продвижение Москвы во многом благодаря инновациям в области ударных беспилотников. Американские официальные лица утверждают, что Россия теряет около 7 тыс. солдат в неделю, а президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что более 80% «целей противника» уничтожаются именно беспилотниками.



Заявления Ратклиффа прозвучали на фоне того, как Вашингтон и его союзники рассматривают возможность выделения нового финансирования для украинских программ по разработке беспилотников и стремятся получить доступ к технологиям, лежащим в основе систем с управлением на базе искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.





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