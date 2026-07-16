В Боснии задержаны двое граждан Грузии по обвинению в незаконном ввозе мигрантов

16.07.2026 23:06





Пограничная полиция Боснии и Герцеговины задержала двух граждан Грузии по обвинению "в контрабанде людей" — незаконном ввозе мигрантов в страну.



По сообщению Балканской службы Радио Свобода, они были задержаны 15 июля на западе страны, недалеко от границы с Хорватией, вблизи пограничного пункта пропуска, при попытке незаконного ввоза пяти иностранных граждан.



По данным полиции, один из этой пятерки был гражданином Турции, а у четверых не оказалось документов, удостоверяющих личность, однако они заявили, что являются гражданами Бангладеш и Пакистана.



У границы, в окрестностях города Ливно, полиция остановила автомобиль с немецкими регистрационными номерами, в котором и были обнаружены все семь человек.



СМИ также сообщают, что 13 июля полиция Боснии и Хорватии заявила о пресечении незаконного ввоза семи граждан Турецкой Республики.



По информации той же службы Радио Свобода, данные прокуратуры Боснии и Герцеговины указывают на то, что среди лиц, причастных к незаконному ввозу мигрантов в страну, растет доля иностранных граждан.



Среди задержанных по аналогичным обвинениям числятся граждане Турции, Египта, Молдовы, Украины, Болгарии и Афганистана.



Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины предусматривает за это преступление наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.





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