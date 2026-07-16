Глава Агентства мортранспорта: общий тоннаж судов, прибывших в порты Грузии, вырос примерно на 20%

16.07.2026 23:10





По итогам первых шести месяцев 2026 года общий тоннаж судов, прибывших в порты Грузии, увеличился примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года», – этом заявил председатель Агентства морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии Иване Абашидзе.



По его словам, важно, что этот результат был достигнут благодаря тесному сотрудничеству государственного и частного секторов, а также повышению операционной эффективности.



«Особенно следует отметить проведение дноуглубительных работ и эффективное функционирование системы морского »единого окна», благодаря которой бюрократические процедуры оформления судов были сокращены с 24 часов до минимального срока — одного часа. Этот результат свидетельствует о том, что время простоя судов в грузинских портах ежедневно сокращается. Самое главное — увеличиваются общий тоннаж и размеры принимаемых судов, что автоматически отражается и на объемах грузоперевозок», — отметил Иване Абашидзе.



По информации Агентства морского транспорта, в первом полугодии 2026 года совокупный валовой тоннаж (Gross Tonnage, GT) судов, принятых в портах Грузии, вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 10,7 млн GT.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





