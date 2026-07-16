В Тбилиси появилась новая полоса для автобусов - часть горожан недовольна

16.07.2026 23:00





Власти продолжают обустраивать специальные полосы для движения общественного транспорта.



На сей раз это произошло на улицах Тенгиза Шешелидзе и Джорджа Баланчина, на мосту имени Миндели и в районе станции метро «Сараджишвили». В мэрии отмечают, что сделали это для обеспечения беспрепятственного движения общественного транспорта — ранее установленные на маршрутах 10–15-минутные интервалы фактически не соблюдались и из-за перегруженного дорожного трафика увеличивались минимум в два-три раза.



Не все остались довольны решением властей. В комментариях довольно много негодующих.



«Раньше автобус и легковушка стояли в пробке вместе по 10–15 минут, а теперь автобус эти 10–15 минут в пробке не стоит, зато сотни машин торчат в пробке по целому часу, и притом не только в час пик. И вы это называете заботой о населении и решением проблемы?»— пишет один из комментаторов, его сообщение набрало почти 300 лайков.





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