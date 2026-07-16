Кобахидзе и Бердымухамедов открыли грузино-туркменский бизнес-форум

16.07.2026 23:12





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе совместно с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым открыл грузино-туркменский бизнес-форум.



Выступая на форуме, глава правительства уделил особое внимание показателям экономического роста Грузии, развитию транспортно-логистической инфраструктуры страны и роли Грузии в Среднем коридоре.



«Грузия продолжает укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру, чтобы Средний коридор стал более быстрым, эффективным и конкурентоспособным. Особое значение в этом процессе имеют модернизация железной дороги Грузии, развитие автомагистрали Восток–Запад и строительство глубоководного порта Анаклия. Хочу отметить, что по решению правительства глубоководный порт Анаклия будет строиться по так называемой модели Landlord. Эта модель, при которой государство сохраняет право собственности на землю и основную инфраструктуру порта, позволит стране развивать порт в партнерстве одновременно с несколькими государствами и компаниями, что создаст наилучшие условия для привлечения грузопотоков», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Премьер-министр также отметил, что правительство Грузии приветствует заинтересованность туркменской стороны в расширении логистических и складских мощностей вблизи грузинских портов на Черном море и готово содействовать реализации подобных масштабных проектов.



Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, в свою очередь, отметил растущую тенденцию развития сотрудничества с Грузией. По его словам, Туркменистан также заинтересован в изучении и использовании успешного опыта Грузии в различных сферах.



«Сегодня мы говорим о создании туркменского терминала в Грузии, на побережье Черного моря, чтобы наши страны стали еще ближе друг к другу и чтобы успешно развивалось партнерство между государственным и частным секторами. Роль делового сообщества здесь чрезвычайно важна, поскольку это способствует привлечению прямых иностранных инвестиций, что принесет пользу обеим странам. Именно на этой основе строится долгосрочное стратегическое партнерство наших государств. Я уверен, что сотрудничество между бизнесом будет развиваться и в сфере новейших технологий. Уверен, что партнерство туркменских и грузинских предпринимателей будет выгодно всем сторонам. Это найдет отражение в проектах, планах и инициативах, направленных на развитие строительной, аграрной и других отраслей наших стран.



Туркменистан заинтересован в изучении опыта развития Грузии. Мы хотим, чтобы и у нас появились крупные туристические центры, созданные с учетом грузинского опыта. В 2025 году у вас были отличные показатели в этой сфере, и мы стремимся добиться таких же результатов», — заявил Сердар Бердымухамедов.



В грузино-туркменском бизнес-форуме принимают участие около 250 компаний. После открытия форума премьер-министр Грузии и президент Туркменистана осмотрели выставку туркменской продукции.





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