На озере Шаори и курорте Бахмаро усилены пожарно-спасательные силы

17.07.2026 13:08





Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии разместила дополнительные пожарно-спасательные подразделения в районе озера Шаори и на курорте Бахмаро.



Для обеспечения безопасности отдыхающих у озера Шаори спасатели патрулируют территорию со специальным оборудованием. В Бахмаро дополнительно мобилизованы личный состав, дроны и спецтехника.



Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности. В случае чрезвычайной ситуации, задымления или пожара необходимо незамедлительно звонить в службу 112.





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