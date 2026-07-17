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На озере Шаори и курорте Бахмаро усилены пожарно-спасательные силы


17.07.2026   13:08


Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии разместила дополнительные пожарно-спасательные подразделения в районе озера Шаори и на курорте Бахмаро.

Для обеспечения безопасности отдыхающих у озера Шаори спасатели патрулируют территорию со специальным оборудованием. В Бахмаро дополнительно мобилизованы личный состав, дроны и спецтехника.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности. В случае чрезвычайной ситуации, задымления или пожара необходимо незамедлительно звонить в службу 112.


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