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Кобахидзе проводил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова из Тбилисского международного аэропорта
17.07.2026 14:29
Государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Грузию завершился. В Международном аэропорту Тбилиси президента Туркменистана проводил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В рамках государственного визита состоялись встречи премьер-министра Грузии и президента Туркменистана в формате один на один, а также в расширенном составе. По итогам переговоров между профильными ведомствами двух стран были подписаны меморандумы о сотрудничестве в различных сферах.