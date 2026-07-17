Кобахидзе проводил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова из Тбилисского международного аэропорта

17.07.2026 14:29





Государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Грузию завершился. В Международном аэропорту Тбилиси президента Туркменистана проводил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



В рамках государственного визита состоялись встречи премьер-министра Грузии и президента Туркменистана в формате один на один, а также в расширенном составе. По итогам переговоров между профильными ведомствами двух стран были подписаны меморандумы о сотрудничестве в различных сферах.





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