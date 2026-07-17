От газа до терминала на Черном море: с чем президент Туркменистана уезжает из Тбилиси

17.07.2026 14:43





Государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Грузию оказался гораздо более содержательным, чем обычный обмен дипломатическими любезностями.



Став первым визитом президента Туркменистана в Грузию за более чем десятилетие, он символично прошел в год 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и сопровождался максимально насыщенной программой: официальные переговоры с президентом Михаилом Кавелашвили, премьером Ираклием Кобахидзе и членами правительства, бизнес-форум, выставка туркменской продукции, подписание пакета соглашений и возложение цветов к мемориалу погибшим в борьбе за целостность Грузии.



Но главным итогом оказались обозначенные сторонами экономические и транспортные приоритеты.



Грузия как ворота Туркменистана в Европу



Пожалуй, самой громкой новостью стало заявление о практических шагах по созданию собственного грузового терминала Туркменистана на черноморском побережье Грузии.



Туркменистан и Грузия обладают мощной портовой инфраструктурой на Каспийском и Черном морях соответственно. Их объединение в единую логистическую цепочку открывает колоссальные возможности для транзита.



«Мы ведем переговоры о создании грузового терминала Туркменистана на грузинском побережье Черного моря. Считаю, что бизнес-сообществам двух стран следует принять активное участие в реализации этого проекта, делом воплощая государственно-частное партнерство на практике», — заявил Бердымухамедов в четверг.



После встречи с Кобахидзе в пятницу он назвал Грузию главным экономическим партнером Туркменистана и подчеркнул особую роль страны как связующего звена между Центральной Азией и Европой. По его словам, Ашхабад намерен активнее использовать грузинскую транспортную инфраструктуру.



Обе стороны вновь подтвердили поддержку сразу нескольких международных маршрутов:



- коридора Каспийское море — Черное море (Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Румыния);

- транспортного маршрута Lapis Lazuli, соединяющего Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию;

проекта TRACECA, связывающего Европу, Кавказ и Центральную Азию.



Предложения для бизнеса



На полях визита в тбилисском выставочном центре «Expo Georgia» прошел масштабный туркмено-грузинский бизнес-форум. Кобахидзе и Бердымухамедов представили инвесторам экономические стратегии своих команд и призывали осваивать перспективы сотрудничества двух стран.



«Сегодня Грузия и Туркменистан являются стабильными и надежными торговыми партнерами. В прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился на 26% и превысил 100 миллионов долларов. Эти показатели наглядно подтверждают, что экономическое сотрудничество развивается. Несмотря на достигнутый прогресс, торгово-экономические отношения между нашими странами пока еще не в полной мере отражают тот значительный потенциал, которым обладают Грузия и Туркменистан. Именно поэтому важно активизировать совместные усилия, чтобы еще больше расширить сотрудничество, способствовать установлению новых деловых связей и в полной мере реализовать возможности нашего партнерства», — заявил Кобахидзе.



Бердымухамедов в презентации для бизнеса сообщил, что утвержденная в начале 2026 года инвестиционная программа предусматривает рост экономики на 6,3%.



Главным драйвером остается энергетика. Туркменистан приступил к четвертому этапу освоения газового месторождения Galkynyş — одного из крупнейших в мире, продолжает развивать добычу на Каспии и расширяет сотрудничество с международными нефтегазовыми компаниями.



Одновременно, по его словам, страна активно развивает переработку углеводородов, увеличивает производство химической продукции, полимеров, минеральных удобрений, а также расширяет выпуск строительных материалов, кабельной продукции, металлоконструкций и электротехники.



Отдельное внимание было уделено текстильной промышленности. Сегодня Туркменистан производит более 130 тысяч тонн готовой текстильной продукции в год, причем около 80% идет на экспорт.



Кроме того, власти делают ставку на экспорт сельскохозяйственной продукции, позиционируя страну как поставщика экологически чистых продуктов питания.



Не только экономика



Несмотря на экономическую повестку, стороны много говорили и о политике. Грузия последовательно поддерживает политику постоянного нейтралитета Ашхабада, Туркменистан демонстрирует приверженность территориальной целостности Грузии.



Бердымухамедов поблагодарил Тбилиси за поддержку туркменских инициатив на международных площадках, прежде всего в ООН, назвав позицию Грузии «конструктивной».



Кобахидзе отдельно поблагодарил Ашхабад за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



«Центральная Азия – особенно интересный регион для Грузии. В этом контексте мы рассматриваем Туркменистан как надежного партнера и дружественное государство», — заявил премьер Грузии.



Помимо политики и экономики, стороны договорились активнее развивать сотрудничество в образовании, культуре, науке, туризме и между университетами.



Источник: Новости - Грузия

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