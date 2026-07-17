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В Батуми задержана иностранка с крупной партией наркотиков


17.07.2026   15:31


Сотрудники Главного управления Аджарии Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии совместно с сотрудниками Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов задержали гражданку иностранного государства.

Женщина обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ввозе на территорию Грузии наркотических средств в особо крупном размере.

В международном аэропорту Батуми во время личного досмотра задержанной и проверки её ручной клади правоохранители обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупную партию наркотиков, в том числе MDMA и кокаин.

Расследование ведётся по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии. Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


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