В Батуми задержана иностранка с крупной партией наркотиков

17.07.2026 15:31





Сотрудники Главного управления Аджарии Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии совместно с сотрудниками Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов задержали гражданку иностранного государства.



Женщина обвиняется в незаконном приобретении, хранении и ввозе на территорию Грузии наркотических средств в особо крупном размере.



В международном аэропорту Батуми во время личного досмотра задержанной и проверки её ручной клади правоохранители обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупную партию наркотиков, в том числе MDMA и кокаин.



Расследование ведётся по статьям 260 и 262 Уголовного кодекса Грузии. Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





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