Член «Лело»: Бочоришвили использовала международную площадку для внутриполитических целей

17.07.2026 14:38





Секретарь по международным вопросам партии «Лело – Сильная Грузия» Григол Гегелия раскритиковал участие вице-премьера и министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили в министерской встрече в Вашингтоне, посвященной вопросам политического терроризма.



По словам Гегелия, глава МИД попыталась использовать международную площадку для политизации внутренних процессов в Грузии.



«В очередной раз подтвердилось, что Мака Бочоришвили является совершенно позорным, антигрузинским политиком, которая попыталась инструментализировать внутренние политические вопросы на одной из узкопрофильных международных конференций…



Режим ничего не делает для того, чтобы ответить на требования США и предпринять конкретные шаги. Вместо этого нам предлагают участие в малозначимых конференциях как элемент пиара и пропаганды. Власти заявили, что не собираются прислушиваться к Марко Рубио и не намерены ничего менять. В результате стратегическое партнерство с нашим главным союзником – США, оказалось разрушено», — сказал Гегелия.



По его мнению, сложившаяся ситуация негативно отражается как на экономике страны, так и на ее внешнеполитических позициях.



Источник: SOVA

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