В Грузии выбирают… национальное дерево

17.07.2026 13:13





По сообщению пресс-службы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, состоялось первое заседание комиссии по выбору национального дерева Грузии.



Детали. Члены комиссии обсудили концепцию выбора национального дерева Грузии, ее значимость и критерии отбора видов деревьев. В ее состав входят ботаники, лесоводы, исследователи культуры и истории, представители государственных ведомств, научных и неправительственных организаций, Грузинской православной церкви и парламента.



Когда именно назовут национальное дерево Грузии, не уточнили.





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