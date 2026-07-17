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В Грузии выбирают… национальное дерево


17.07.2026   13:13


По сообщению пресс-службы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, состоялось первое заседание комиссии по выбору национального дерева Грузии.

Детали. Члены комиссии обсудили концепцию выбора национального дерева Грузии, ее значимость и критерии отбора видов деревьев. В ее состав входят ботаники, лесоводы, исследователи культуры и истории, представители государственных ведомств, научных и неправительственных организаций, Грузинской православной церкви и парламента.

Когда именно назовут национальное дерево Грузии, не уточнили.


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