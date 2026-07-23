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ЕС ввел санкции против НПЗ Кулеви и криптоплатформ в Грузии
23.07.2026 22:29
Евросоюз утвердил вторичные ограничения в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, в рамках 21-го пакета антироссийских санкций. Под запрет транзакций попали грузинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и ряд местных криптовалютных сервисов.
Санкции против НПЗ в Кулеви
Евросоюз запретил проведение любых финансовых и коммерческих транзакций с нефтеперерабатывающим заводом, расположенным в грузинском черноморском поселке Кулеви. По данным Совета ЕС, предприятие занимается торговлей и переработкой российской нефти и нефтепродуктов в обход действующих международных ограничений.
Чтобы европейские операторы успели завершить текущие контракты, запрет на транзакции с НПЗ в Кулеви вступит в силу через шесть месяцев с момента публикации решения.
Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви запустили в конце 2024 года. Проект реализуют при участии государственного Фонда развития Грузии и принадлежащего основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили «Карту Банка». Первая очередь предприятия рассчитана на переработку 1,2 млн тонн нефти в год с перспективой увеличения мощности до 4 млн тонн. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 600 млн долларов.
О том, что Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений против НПЗ в Кулеви, стало известно еще в начале 2026 года. Причина — операции с российской нефтью. В феврале Bloomberg сообщал, что из 20-го пакета антироссийских санкций объект исключили из-за позиции Венгрии и Италии.
2 июля компания-оператор кулевского НПЗ объявила, что к августу они полностью откажутся от переработки российской нефти.
Ограничения в сфере криптовалют
Грузия также фигурирует в блоке мер, направленных на перекрытие обхода санкций с помощью криптовалют. ЕС распространил запрет на проведение транзакций на 14 криптоплатформ, зарегистрированных в нескольких юрисдикциях, включая:
• Грузию
• ОАЭ
• Панаму
• Кыргызстан
• Беларусь
• Маршалловы Острова
Кроме того, в новый пакет включен новый юридический инструмент: Евросоюз оставляет за собой право вводить полный запрет на предоставление криптоуслуг для компаний из третьих стран, если те помогают российскому бизнесу и гражданам обходить санкции ЕС.
Криптоплатформы, которые попали под ограничения, в релизе не называются.
Западные страны уже не в первый раз таргетируют финансовые каналы в Грузии. В конце мая Великобритания ввела санкции против 18 площадок (включая криптобиржи в Грузии), связанные с российской платежной сетью «A7».
По данным Форин-офиса, через «A7» за год прошло свыше $90 млрд, использовавшихся для поддержки военной экономики РФ. В британский черный список тогда попали три грузинские криптобиржи: Arvix LLC, Rapira Group LLC и Aifory LLC.
Что еще вошло в 21-й пакет санкций?
Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала 21-й пакет санкций «крупнейшим» за четыре года с начала войны России против Украины. В общей сложности в нем 218 позиций.
«Мы бьем Путина по больному месту и перекрываем каналы финансирования его войны, — заявила Каллас. — Под санкции попали более сотни банков и операторов криптовалютных сервисов, свыше 40 судов теневого флота, а также ряд нефтеперерабатывающих предприятий в России и Беларуси, которые помогают Кремлю продолжать войну».
Новый пакет также затронул оборонный сектор. Санкции ввели против 56 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом (включая компании из Китая, Индии, Казахстана, Турции и ОАЭ), а также 37 российских производителей беспилотников большой дальности.
Другие меры:
Продление действия потолка цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 года.
Создание основы для всеобъемлющего визового запрета в отношении участников войны против Украины на стороне России.
Расширение санкций против металлургической отрасли и введение ограничений в отношении семи игроков в сфере добычи золота в России.
Запрет европейскому бизнесу на проведение транзакций с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами.
Европейские компании обязали направлять уведомления Еврокомиссии в случае продажи России СПГ-танкеров и возможность ограничения таких сделок в будущем.
Санкции в отношении восьми физических лиц за распространение российской пропаганды.
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