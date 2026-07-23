ЕС ввел санкции против НПЗ Кулеви и криптоплатформ в Грузии

23.07.2026 22:29





Евросоюз утвердил вторичные ограничения в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, в рамках 21-го пакета антироссийских санкций. Под запрет транзакций попали грузинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и ряд местных криптовалютных сервисов.



Санкции против НПЗ в Кулеви



Евросоюз запретил проведение любых финансовых и коммерческих транзакций с нефтеперерабатывающим заводом, расположенным в грузинском черноморском поселке Кулеви. По данным Совета ЕС, предприятие занимается торговлей и переработкой российской нефти и нефтепродуктов в обход действующих международных ограничений.



Чтобы европейские операторы успели завершить текущие контракты, запрет на транзакции с НПЗ в Кулеви вступит в силу через шесть месяцев с момента публикации решения.



Нефтеперерабатывающий завод в Кулеви запустили в конце 2024 года. Проект реализуют при участии государственного Фонда развития Грузии и принадлежащего основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили «Карту Банка». Первая очередь предприятия рассчитана на переработку 1,2 млн тонн нефти в год с перспективой увеличения мощности до 4 млн тонн. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 600 млн долларов.





О том, что Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений против НПЗ в Кулеви, стало известно еще в начале 2026 года. Причина — операции с российской нефтью. В феврале Bloomberg сообщал, что из 20-го пакета антироссийских санкций объект исключили из-за позиции Венгрии и Италии.



2 июля компания-оператор кулевского НПЗ объявила, что к августу они полностью откажутся от переработки российской нефти.



Ограничения в сфере криптовалют

Грузия также фигурирует в блоке мер, направленных на перекрытие обхода санкций с помощью криптовалют. ЕС распространил запрет на проведение транзакций на 14 криптоплатформ, зарегистрированных в нескольких юрисдикциях, включая:



• Грузию

• ОАЭ

• Панаму

• Кыргызстан

• Беларусь

• Маршалловы Острова

Кроме того, в новый пакет включен новый юридический инструмент: Евросоюз оставляет за собой право вводить полный запрет на предоставление криптоуслуг для компаний из третьих стран, если те помогают российскому бизнесу и гражданам обходить санкции ЕС.



Криптоплатформы, которые попали под ограничения, в релизе не называются.



Западные страны уже не в первый раз таргетируют финансовые каналы в Грузии. В конце мая Великобритания ввела санкции против 18 площадок (включая криптобиржи в Грузии), связанные с российской платежной сетью «A7».



По данным Форин-офиса, через «A7» за год прошло свыше $90 млрд, использовавшихся для поддержки военной экономики РФ. В британский черный список тогда попали три грузинские криптобиржи: Arvix LLC, Rapira Group LLC и Aifory LLC.



Что еще вошло в 21-й пакет санкций?

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала 21-й пакет санкций «крупнейшим» за четыре года с начала войны России против Украины. В общей сложности в нем 218 позиций.



«Мы бьем Путина по больному месту и перекрываем каналы финансирования его войны, — заявила Каллас. — Под санкции попали более сотни банков и операторов криптовалютных сервисов, свыше 40 судов теневого флота, а также ряд нефтеперерабатывающих предприятий в России и Беларуси, которые помогают Кремлю продолжать войну».



Новый пакет также затронул оборонный сектор. Санкции ввели против 56 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом (включая компании из Китая, Индии, Казахстана, Турции и ОАЭ), а также 37 российских производителей беспилотников большой дальности.



Другие меры:



Продление действия потолка цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 года.

Создание основы для всеобъемлющего визового запрета в отношении участников войны против Украины на стороне России.

Расширение санкций против металлургической отрасли и введение ограничений в отношении семи игроков в сфере добычи золота в России.

Запрет европейскому бизнесу на проведение транзакций с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами.

Европейские компании обязали направлять уведомления Еврокомиссии в случае продажи России СПГ-танкеров и возможность ограничения таких сделок в будущем.

Санкции в отношении восьми физических лиц за распространение российской пропаганды.





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