Россия объявила свои воды в Чёрном море опасными для судоходства

23.07.2026 22:58





Пребывание в российской акватории Чёрного моря является небезопасным из-за угрозы атак украинских воздушных и морских беспилотников. Об этом говорится в еженедельном бюллетене Минобороны РФ. Предупреждение распространяется на всю исключительную экономическую зону России в Чёрном море, включая район Новороссийска — главного экспортного хаба страны в этом регионе.



Предупреждение последовало после серии массированных атак Украины на российское судоходство в Чёрном и Азовском морях. По данным Генштаба ВСУ, которые приводит Bloomberg, с 8 по 20 июля ударам подверглись не менее 124 судов, связанных с Россией, включая 89 танкеров. После атак порт Новороссийск ввёл устный запрет на движение судов с полуночи до 5 часов утра по местному времени, что может нарушить круглосуточную перевалку грузов, отмечает агентство.



Ранее на этой неделе Каспийский трубопроводный консорциум — основной маршрут экспорта казахстанской нефти, обеспечивающий около 80% её поставок, — был вынужден приостановить отгрузку из-за опасений судовладельцев, что привело к сокращению добычи нефти в Казахстане. По оценке Bloomberg, длительные перебои с экспортом через Чёрное море могут усилить давление на мировой нефтяной рынок, уже ощущающий последствия войны между США и Ираном и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив и Красное море.



Украина продолжает наносить удары по российской морской логистике. По данным украинского командования, с 6 по 22 июля в рамках операции «МоЛоЧКа» Силы беспилотных систем уже поразили почти 200 плавсредств. Параллельно СБУ в рамках 40-дневной операции по принуждению России к миру атакует нефтебазы и другие объекты военно-экономической инфраструктуры.



Россия, в свою очередь, продолжает удары по украинским портам Одесса и Черноморск. Как сообщил министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, это вынудило судовладельцев временно приостановить заход судов для вывоза сельскохозяйственной продукции.





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