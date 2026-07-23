ISW: Кремль готовится к новой мобилизации и введению военного положения

23.07.2026 23:47





Российские власти создают правовую и организационную базу для возможного объявления новой мобилизации и введения военного положения, одновременно готовясь к массовым беспорядкам. К такому выводу пришёл Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что Госдума приняла закон, разрешающий гражданам с непогашенными судимостями, включая осуждённых за контрабанду наркотиков и участие в организованных преступных группах, заключать контракты с Минобороны в период официальной мобилизации. Замминистра обороны Виктор Горемыкин заявил, что это расширит круг лиц, имеющих право на военную службу, и упростит набор для войны в Украине. Одновременно Росгвардия подготовила поправки к правилам гражданской обороны, включив в них защиту населения от «опасностей», возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени, а также расширив полномочия по эвакуации военнослужащих.



По оценке ISW, эти меры свидетельствуют о системной подготовке Кремля к возможной мобилизации, которая остаётся крайне непопулярной в российском обществе. В ноябре 2025 года Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять резервистов в зону боевых действий без объявления мобилизации. Аналитики полагают, что Кремль может использовать этот механизм для поэтапного проведения частичных призывов. При этом окончательное решение по-прежнему зависит лично от Путина и его оценки ситуации на фронте и внутриполитической обстановки. В ISW подчёркивают, что пока невозможно сказать, решится ли он на мобилизацию в ближайшее время и в каком формате она может пройти.



Разговоры о новой мобилизации усилились на фоне растущих потерь российской армии. По оценкам западных разведок, к середине 2026 года совокупные потери российских войск достигли 1,4 млн человек убитыми и ранеными, а темпы набора контрактников перестали компенсировать убыль. Европейские чиновники тем временем не исключают объявления мобилизации после сентябрьских выборов в Госдуму, если высокий уровень потерь сохранится.



Z-каналы называют возможным сроком октябрь и оценивают потенциальный масштаб призыва в 1,2 млн человек. Минобороны, в свою очередь, начало готовить полигоны для приёма новобранцев. Источники Reuters, близкие к Кремлю, сообщают, что Путин готовится к дальнейшей эскалации войны против Украины.





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