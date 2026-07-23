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Джин Шахин: Презрение правительства Грузии к инакомыслию - еще один признак демократического упадка


23.07.2026   20:25


Призываю правительство Грузии освободить Вахо Саная и десятки других политзаключённых, - об этом заявила американский сенатор Джин Шахин (Демократическая партия).

По словам сенатора, презрение к инакомыслию является ещё одним признаком «демократического упадка».

«Свобода слова - основа функционирующей демократии. Презрение правительства Грузии к инакомыслию - ещё один признак его демократического упадка. Я призываю правительство Грузии освободить Вахо Саная и десятки других политических заключённых», - написала Шахин.


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