Умер известный режиссер Юрий Хащеватский

23.07.2026 21:01









Юрий Хащеватский родился 18 октября 1947 года в Одессе. После получения дипломов сначала Одесского техинститута, а затем Ленинградского госинститута театра, музыки и кинематографии, он устроился на работу режиссером в «Белторгрекламу». Затем работал на белорусском телевидении, в «Белорусском телефильме», а с 1989 года — в «Беларусьфильме».



За свою творческую карьеру снял более тридцати документальных и художественно-публицистических фильмов. Среди них — «Эта тихая жизнь в Глубоком», «Здесь был Крылов», «Встречный иск», «Все хорошо», «Русское счастье», «Оазис», «Время Чжоу Эньлая», «Боги серпа и молота», «Дожить до любви», «Кавказские пленники» и «В поисках идиша».



Наибольшую известность Хащеватскому принес документальный фильм «Обыкновенный президент», созданный в 1996 году. Лента посвящена первым годам правления Александра Лукашенко и была снята в жанре политического памфлета. Фильм получил ряд международных наград, в том числе Премию мира Берлинского кинофестиваля, Гран-при организации Human Rights Watch в Нью-Йорке и приз «Золотые ворота» на кинофестивале в Сан-Франциско. Сценарий к фильму написал Леонид Миндлин, продюсером стал Петр Марцев. В съемках участвовал бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко, который в 1999 году был похищен и исчез без вести.



Широкий резонанс получил также фильм «Плошча», рассказывающий о президентских выборах 2006 года в Беларуси и протестах на Октябрьской площади в Минске.



В общественной жизни Юрий Хащеватский был одним из основателей Минского объединения еврейской культуры в 1988 году, входил в правление этой организации, но позже покинул его из-за разногласий. В конце 1990‑х годов был членом Совета директоров Всемирной ассоциации белорусских евреев.



Широкую популярность также получил фильм Хащеватского

Умер белорусский кинорежиссер Юрий Хащеватский. Ему было 78 лет. Об этом Chater97.org сообщили его знакомые.Юрий Хащеватский родился 18 октября 1947 года в Одессе. После получения дипломов сначала Одесского техинститута, а затем Ленинградского госинститута театра, музыки и кинематографии, он устроился на работу режиссером в «Белторгрекламу». Затем работал на белорусском телевидении, в «Белорусском телефильме», а с 1989 года — в «Беларусьфильме».За свою творческую карьеру снял более тридцати документальных и художественно-публицистических фильмов. Среди них — «Эта тихая жизнь в Глубоком», «Здесь был Крылов», «Встречный иск», «Все хорошо», «Русское счастье», «Оазис», «Время Чжоу Эньлая», «Боги серпа и молота», «Дожить до любви», «Кавказские пленники» и «В поисках идиша».Наибольшую известность Хащеватскому принес документальный фильм «Обыкновенный президент», созданный в 1996 году. Лента посвящена первым годам правления Александра Лукашенко и была снята в жанре политического памфлета. Фильм получил ряд международных наград, в том числе Премию мира Берлинского кинофестиваля, Гран-при организации Human Rights Watch в Нью-Йорке и приз «Золотые ворота» на кинофестивале в Сан-Франциско. Сценарий к фильму написал Леонид Миндлин, продюсером стал Петр Марцев. В съемках участвовал бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко, который в 1999 году был похищен и исчез без вести.Широкий резонанс получил также фильм «Плошча», рассказывающий о президентских выборах 2006 года в Беларуси и протестах на Октябрьской площади в Минске.В общественной жизни Юрий Хащеватский был одним из основателей Минского объединения еврейской культуры в 1988 году, входил в правление этой организации, но позже покинул его из-за разногласий. В конце 1990‑х годов был членом Совета директоров Всемирной ассоциации белорусских евреев.Широкую популярность также получил фильм Хащеватского фильм "Лоботомия" о российской агрессии против Грузии в 2008 году.





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