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Рубио заявил, что обсудил с Лавровым необходимость положить конец войне


23.07.2026   14:41


Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Филиппинах обсудил необходимость положить конец войне против Украины.

Об этом Рубио написал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Государственный секретарь США не раскрыл подробностей переговоров, которые состоялись в кулуарах ежегодной встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

"Сегодня встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах министерской встречи ASEAN. Мы обсудили отношения между США и Россией, а также необходимость прекращения войны между Россией и Украиной", – отметил Рубио.

Как сообщает агентство AP, перед встречей Рубио и Лавров игнорировали вопросы журналистов о том, помогает ли Россия Ирану, предоставляя Тегерану данные об объектах США в регионе, и о том, когда РФ прекратит войну в Украине.

Лавров не отвечал на вопросы, но сказал журналистам "говорите громче", хотя в комнате было тихо и вопрос было хорошо слышно.

Когда российский министр примерно через полчаса покинул встречу, Лаврова снова спросили, помогает ли Россия Ирану атаковать американские войска. "Хорошая прическа", – ответил он на это, пристально глядя на репортера.

Рубио заявил журналистам в Маниле в среду, что планирует поднять вопрос о войне в Украине с Лавровым. Он отметил, что США остаются открытыми для участия в прекращении конфликта, "если такая возможность представится".

Он признал, что эти усилия "немного ослабли за последние несколько месяцев", но сказал, что на встрече будет рассмотрен вопрос о возможности возобновления переговоров.

Как заявили в МИД РФ, Лавров проинформировал Рубио о "реальном" положении дел в российско-украинской войне, а также заявил о "недопустимости дальнейших поставок оружия" Украине.


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