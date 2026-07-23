В США расследуют роль России в ударах Ирана по объектам ЦРУ

23.07.2026 13:48





В разведке США выясняют, оказывала ли Россия помощь Ирану в проведении атак иранских беспилотников на объекты ЦРУ в Персидском заливе.



Об этом агентству Reuters стало известно от четырёх человек, осведомлённых о деятельности американских спецслужб, сообщает "Европейская правда".



Собеседники агентства отметили, что представители разведки США еще не пришли к окончательным выводам о возможной причастности России к атакам на объекты ЦРУ.



Однако они привели в качестве возможных доказательств эффективность и очевидную точность этих ударов, а также более широкую техническую поддержку, которую Россия оказывает Ирану.



Агентство Reuters и другие СМИ сообщали, а американские чиновники это подтверждали, что Россия предоставляла Ирану информацию о целях и другую поддержку во время его ударов по американским объектам в регионе Персидского залива в целом, но информация о расследовании разведывательного сообщества относительно возможной причастности России к поддержке атак на объекты ЦРУ ранее не обнародовалась.



По данным СМИ, в марте были атакованы как минимум два объекта ЦРУ. Один из них – в Саудовской Аравии, другой – в восточной части Ирака. Некоторые источники утверждали, что были атакованы и другие объекты ЦРУ, но они не раскрыли подробностей.



Во внутренней записке одной из западных разведывательных служб сделан вывод, что Россия, вероятно, сыграла определенную роль в атаках на региональные объекты ЦРУ.



Два западных чиновника в Персидском заливе, которых проинформировали о разведывательных отчетах, отметили, что, по мнению аналитиков, в нападении на объект в Саудовской Аравии были задействованы две модифицированные Россией версии иранских беспилотников "Шахед".



Два западных чиновника в регионе заявили, что Россия помогла Ирану улучшить способность его дронов "Шахед" достигать целей. Аналитики подозревают, что Иран использовал именно эти версии во время удара в Эр-Рияде.



По словам другого источника, Россия помогла Тегерану повысить точность дронов "Шахед-136", предоставив спутниковую навигационную систему "Комета-М", которая, по мнению экспертов, гораздо точнее и сложнее для подавления, чем та, что производится Ираном.



Источники отказались раскрыть точное количество или местоположение объектов ЦРУ, подвергшихся удару иранских дронов. Один источник оценил их количество как "больше одного и меньше десятка". Второй сообщил, что было поражено несколько объектов.



Напомним, по данным источников, Россия могла помочь Ирану восстановить ракетный арсенал во время перемирия с США.



Также сообщалось, что Россия поддерживает Иран разведданными для войны с США.





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