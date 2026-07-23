Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

По информации врача, женщина, пострадавшая в результате стрельбы на Вере, выписана из клиники


23.07.2026   14:41


По информации врача клиники имени Александра Аладашвили, женщина, пострадавшая вчера в результате стрельбы на Вере, выписана из клиники.

Как он сообщил журналистам, пациентка поступила в клинику с небольшой кровоточащей раной в области темени.

«Молодая женщина была доставлена скорой медицинской помощью. В области темени отмечалась небольшая, слегка кровоточащая рана. Пациентку осмотрел хирург. Рана была обработана в первичном хирургическом порядке, зашита узловым швом. Пациентка недолго оставалась в отделении неотложной помощи и была выписана домой в стабильном состоянии», - сказал врач.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна