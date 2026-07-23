По информации врача, женщина, пострадавшая в результате стрельбы на Вере, выписана из клиники

23.07.2026 14:41





По информации врача клиники имени Александра Аладашвили, женщина, пострадавшая вчера в результате стрельбы на Вере, выписана из клиники.



Как он сообщил журналистам, пациентка поступила в клинику с небольшой кровоточащей раной в области темени.



«Молодая женщина была доставлена скорой медицинской помощью. В области темени отмечалась небольшая, слегка кровоточащая рана. Пациентку осмотрел хирург. Рана была обработана в первичном хирургическом порядке, зашита узловым швом. Пациентка недолго оставалась в отделении неотложной помощи и была выписана домой в стабильном состоянии», - сказал врач.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





