|
|
|
Палата представителей США приняла акт “О национальной обороне”, который включает поправки по Грузии, инициированные Джо Уилсоном
23.07.2026 15:59
Палата представителей США приняла собственную версию акта »О национальной обороне» на 2027 финансовый год, которая содержит поправки, инициированные Джо Уилсоном, касающиеся Грузии.
В Палате представителей проект поддержали 216 конгрессменов, 212 проголосовали против.
«Не позднее чем через 180 дней после вступления в силу закона об разведывательных сетях России и Китая в Грузии министр обороны, в координации с директором национальной разведки и государственным секретарём, должен представить соответствующим комитетам Конгресса секретный отчёт, который:
Будет подготовлен с соблюдением требований по защите разведывательных источников и методов;
Изучит масштабы проникновения российских и китайских разведывательных структур и связанных с ними активов в Грузии;
Оценит возможные формы пересечения и взаимодействия влияния и сотрудничества России и Китая в Грузии.
Пятилетняя стратегия США по двусторонним отношениям с Грузией:
(1) В целом — не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу государственный секретарь должен представить соответствующим комитетам Конгресса подробную стратегию, которая:
а) определит конкретные цели по углублению двусторонних отношений, учитывая внутреннюю политическую ситуацию в Грузии;
б) определит инструменты, ресурсы и финансирование, необходимые для достижения этих целей, а также оценит, должна ли Грузия оставаться одним из крупнейших получателей американского финансирования в регионе Европы и Евразии;
в) определит, в каком объёме Соединённым Штатам следует продолжать инвестировать в развитие партнёрства с Грузией;
г) оценит, сохраняет ли правительство Грузии приверженность цели расширения торговых отношений с США и Европой и следует ли правительству США продолжать финансирование различных проектов в Грузии. Отчёт должен быть представлен в несекретной форме с приложением секретного приложения», — говорится в документе, принятом Палатой представителей.
Для вступления закона в силу его также должен одобрить Сенат, после чего документ будет передан президенту США для подписания.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна