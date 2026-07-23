Палата представителей США приняла акт “О национальной обороне”, который включает поправки по Грузии, инициированные Джо Уилсоном

23.07.2026 15:59





Палата представителей США приняла собственную версию акта »О национальной обороне» на 2027 финансовый год, которая содержит поправки, инициированные Джо Уилсоном, касающиеся Грузии.



В Палате представителей проект поддержали 216 конгрессменов, 212 проголосовали против.



«Не позднее чем через 180 дней после вступления в силу закона об разведывательных сетях России и Китая в Грузии министр обороны, в координации с директором национальной разведки и государственным секретарём, должен представить соответствующим комитетам Конгресса секретный отчёт, который:



Будет подготовлен с соблюдением требований по защите разведывательных источников и методов;

Изучит масштабы проникновения российских и китайских разведывательных структур и связанных с ними активов в Грузии;



Оценит возможные формы пересечения и взаимодействия влияния и сотрудничества России и Китая в Грузии.

Пятилетняя стратегия США по двусторонним отношениям с Грузией:



(1) В целом — не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу государственный секретарь должен представить соответствующим комитетам Конгресса подробную стратегию, которая:



а) определит конкретные цели по углублению двусторонних отношений, учитывая внутреннюю политическую ситуацию в Грузии;



б) определит инструменты, ресурсы и финансирование, необходимые для достижения этих целей, а также оценит, должна ли Грузия оставаться одним из крупнейших получателей американского финансирования в регионе Европы и Евразии;



в) определит, в каком объёме Соединённым Штатам следует продолжать инвестировать в развитие партнёрства с Грузией;



г) оценит, сохраняет ли правительство Грузии приверженность цели расширения торговых отношений с США и Европой и следует ли правительству США продолжать финансирование различных проектов в Грузии. Отчёт должен быть представлен в несекретной форме с приложением секретного приложения», — говорится в документе, принятом Палатой представителей.



Для вступления закона в силу его также должен одобрить Сенат, после чего документ будет передан президенту США для подписания.





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