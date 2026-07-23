От портов до финтеха: правительство Грузии презентовало «Средний коридор» в Сингапуре

23.07.2026 16:00





Делегация правительства Грузии во главе с премьером Ираклием Кобахидзе посетила Сингапур с рабочим визитом после серии встреч с лидерами стран Центральной Азии. За несколько дней члены кабмина провели переговоры с руководством государства, крупнейшими инвесторами, финансовыми компаниями и оператором одного из лучших аэропортов мира.



Пока ни о каких подписанных соглашениях не объявлено, однако власти говорят о начале нового этапа отношений с Сингапуром и рассчитывают привлечь в Грузию новые инвестиции.



Главный итог — интерес к аэропорту Вазиани



Самым конкретным результатом визита стало заявление министра экономики Мариам Квривишвили о том, что управляющая компания сингапурского аэропорта Чанги заинтересовалась проектом строительства нового международного аэропорта Вазиани близ Тбилиси.



Аэропорт Чанги регулярно признается лучшим аэропортом мира по качеству обслуживания и считается одним из наиболее успешных авиационных хабов планеты.



По словам Квривишвили, представители компании подтвердили намерение участвовать в международном тендере, который грузинское правительство объявит для выбора стратегического партнера.



Ставка на финтех



Еще одним направлением визита стало продвижение Грузии как регионального финансового центра.



Кобахидзе провел круглый стол примерно с 30 крупнейшими сингапурскими финтех-компаниями.



Правительство презентовало либеральную налоговую систему, макроэкономическую стабильность, высокие темпы роста экономики, развитие банковского сектора, а также возможности для создания новых финсервисов.



Параллельно министр экономики встретилась с управляющими инвестиционными фондами и представителями международных финтех-компаний.



По словам Квривишвили, вместе с аэропортом Вазиани особый интерес инвесторов вызвал проект глубоководного порта Анаклия на черноморском побережье Грузии.



Во время встреч представители бизнеса также дали несколько примечательных оценок.

Заместитель председателя совета директоров американского производителя микрочипов GlobalFoundries Нил Пурик заявил, что в Юго-Восточной Азии о современной Грузии знают значительно меньше, чем следовало бы. По его словам, история экономического развития страны заслуживает гораздо более широкого продвижения.



«Я вижу множество параллелей между развитием Сингапура за последние 50 лет и тем путем, который сегодня проходит Грузия», — цитирует Пурика Общественный вещатель Грузии.



Основатель Pave Bank Салим Донан, в свою очередь, рекомендовал международным компаниям использовать Грузию как отправную точку для выхода на рынки Центральной Азии.



«Если вы хотите начать или расширить бизнес в Центральной Азии, Грузия — один из самых сильных вариантов для старта», — заявил он в комментарии грузинским журналистам.



Встречи с членами правительства



Кобахидзе встретился с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом и президентом страны Тарманом Шанмугаратнамом.



Переговоры были посвящены расширению торговли, инвестиционного сотрудничества, развитию транспортных маршрутов и туризма.



Грузинская сторона традиционно подчеркнула роль страны как транспортного моста между Европой и Азией.



Кобахидзе также пригласил премьер-министра Сингапура посетить Грузию с официальным визитом.



В свою очередь Лоуренс Вонг после переговоров заявил, что стороны обсудили расширение сотрудничества в торговле, технической сфере и других направлениях, представляющих взаимный интерес. Он выразил надежду на дальнейшее углубление отношений.



Кобахидзе по итогам визита назвал проведенные в Сингапуре встречи «очень интересными». Он сообщил, что стороны «договорились об углублении отношений» и продолжают «обсуждения ряда важных соглашений.

«Мы занимаем стратегически важное географическое положение, и использование этого положения имеет огромное значение. Грузия может стать центром для разных стран во всех отношениях, поэтому нам необходимо активно работать над максимальным использованием этого ресурса», — сказал премьер в комментарии журналистам.



Вице-премьер Мака Бочоришвили назвала визит «очень важным для развития отношений между двумя странами».

По ее словам, речь идет не только о торговле, но и об обмене опытом.



«У наших стран много схожих вызовов и возможностей. Поэтому обмен опытом имеет особое значение», — заявила министр.



Она также подчеркнула, что Сингапур может стать для Грузии важным партнером в развитии связей со странами Юго-Восточной Азии.



Активизация контактов с Сингапуром отражает стремление Тбилиси закрепить за собой роль ключевого транзитного и финансового моста между Европой и Азией в рамках «Среднего коридора». Сингапурскому турне Кобахидзе предшествовали предшествовали переговоров с лидерами всех пяти государств Центральной Азии. За последние месяцы грузинский премьер встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзода, встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также принял в Тбилиси президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





