Страны-члены ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России

23.07.2026 12:46





Страны-члены ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



«Я приветствую согласование 21-го пакета санкций против России. В то время как Украина получила военную инициативу, наши санкции продолжают ослаблять экономическую основу военных усилий России», - написала Урсула фон дер Ляйен в X.



Она заявила, что в новом пакете санкций в список запрета транзакций добавлены 32 российских банка, а также криптокомпании и платформы для торговли нефтью.



«Мы замораживаем изменение потолка цен на нефть на год, чтобы российская военная машина не извлекала выгоду из рыночных потрясений. Впервые целью становятся суда, оказывающие помощь «теневому флоту» России. Мы также сделали важный шаг к официальному запрету на въезд российских бойцов в ЕС», - заявила председатель Европейской комиссии.





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