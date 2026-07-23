Ираклий Кобахидзе встретился со спикером парламента Сингапура

23.07.2026 13:10





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился со спикером парламента Сингапура Сиа Киан Пенгом.



Как сообщает администрация правительства Грузии, Ираклий Кобахидзе поблагодарил спикера парламента Сингапура за приём грузинской делегации и подчеркнул многолетнее партнёрство между двумя странами в различных сферах.



По информации администрации, стороны отметили активное сотрудничество законодательных органов Грузии и Сингапура, а также положительную динамику развития межпарламентских отношений.



«Особое внимание было уделено важности дальнейшей активизации политического диалога и углубления отраслевого сотрудничества. На встрече также была подчеркнута важность конструктивного взаимодействия в рамках международных организаций», — говорится в сообщении администрации правительства Грузии.



Премьер-министр также оставил памятную запись в Книге почётных гостей парламента Сингапура.





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