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Ираклий Кобахидзе встретился со спикером парламента Сингапура
23.07.2026 13:10
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился со спикером парламента Сингапура Сиа Киан Пенгом.
Как сообщает администрация правительства Грузии, Ираклий Кобахидзе поблагодарил спикера парламента Сингапура за приём грузинской делегации и подчеркнул многолетнее партнёрство между двумя странами в различных сферах.
По информации администрации, стороны отметили активное сотрудничество законодательных органов Грузии и Сингапура, а также положительную динамику развития межпарламентских отношений.
«Особое внимание было уделено важности дальнейшей активизации политического диалога и углубления отраслевого сотрудничества. На встрече также была подчеркнута важность конструктивного взаимодействия в рамках международных организаций», — говорится в сообщении администрации правительства Грузии.
Премьер-министр также оставил памятную запись в Книге почётных гостей парламента Сингапура.
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