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NCDC напомнил жителям Грузии о базовых правилах безопасности
23.07.2026 13:11
Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) призвал жителей страны соблюдать простые правила безопасности в жаркую погоду. В ведомстве предупреждают: летом традиционно увеличивается число кишечных инфекций и пищевых отравлений.
Специалисты отмечают, что в большинстве случаев избежать проблем можно, если правильно хранить продукты, соблюдать правила приготовления пищи и не забывать о личной гигиене.
В первую очередь в NCDC советуют не хранить готовую еду при комнатной температуре дольше двух часов. Сырые и готовые продукты также необходимо держать отдельно, чтобы избежать перекрестного загрязнения.
Особое внимание рекомендуется уделять качеству воды и свежих продуктов. Перед употреблением фрукты, овощи и зелень следует тщательно мыть под проточной водой, а если есть сомнения в безопасности питьевой воды — обязательно кипятить ее.
В центре также напомнили, что самым эффективным способом профилактики кишечных инфекций остается регулярное мытье рук с мылом, особенно перед приготовлением пищи, перед едой и после посещения туалета.
Медики подчеркивают, что в условиях летней жары продукты портятся значительно быстрее, поэтому даже привычная пища при неправильном хранении может стать причиной серьезного пищевого отравления. Особенно осторожными рекомендуют быть детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями, которые тяжелее переносят кишечные инфекции.
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