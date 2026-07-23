NCDC напомнил жителям Грузии о базовых правилах безопасности

23.07.2026 13:11





Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) призвал жителей страны соблюдать простые правила безопасности в жаркую погоду. В ведомстве предупреждают: летом традиционно увеличивается число кишечных инфекций и пищевых отравлений.



Специалисты отмечают, что в большинстве случаев избежать проблем можно, если правильно хранить продукты, соблюдать правила приготовления пищи и не забывать о личной гигиене.



В первую очередь в NCDC советуют не хранить готовую еду при комнатной температуре дольше двух часов. Сырые и готовые продукты также необходимо держать отдельно, чтобы избежать перекрестного загрязнения.



Особое внимание рекомендуется уделять качеству воды и свежих продуктов. Перед употреблением фрукты, овощи и зелень следует тщательно мыть под проточной водой, а если есть сомнения в безопасности питьевой воды — обязательно кипятить ее.



В центре также напомнили, что самым эффективным способом профилактики кишечных инфекций остается регулярное мытье рук с мылом, особенно перед приготовлением пищи, перед едой и после посещения туалета.



Медики подчеркивают, что в условиях летней жары продукты портятся значительно быстрее, поэтому даже привычная пища при неправильном хранении может стать причиной серьезного пищевого отравления. Особенно осторожными рекомендуют быть детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями, которые тяжелее переносят кишечные инфекции.





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