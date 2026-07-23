У задержанного по факту убийства и ранения на Вере Ники Капанадзе при поступлении в клинику был ампутирован палец

23.07.2026 13:44





В клинике имени Александра Аладашвили поясняют, что у Ники Капанадзе, задержанного по факту убийства и ранения на Вере, при поступлении в клинику был ампутирован палец.



Как заявил представитель клиники, обвиняемый находится в хирургическом отделении и контактен.



«42-летний мужчина был доставлен скорой помощью. Повреждение было в области первого пальца левой руки, палец был ампутирован, было и в области правой руки, но там у пациента поверхностные травмы. Были проведены соответствующие клинико-лабораторные исследования. Пациент был доставлен из отделения неотложной помощи в операционный блок. В настоящее время он находится в хирургическом отделении. На данном этапе состояние стабильное. Мы не знаем, в какой ситуации он получил повреждения. Он в сознании, пациент контактный. Я не знаю, давал ли он показания следственному ведомству. На месте находятся сотрудники Министерства внутренних дел, они доставили его вместе со скорой помощью, он находится в палате вместе с конвойным и под круглосуточным мониторингом. Предположительно, его выпишут завтра, я не могу сказать заранее, каким будет состояние его здоровья», - отмечают в клинике.





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