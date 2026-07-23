Палата представителей США приняла оборонный бюджет с нормой о ревизии отношений с Грузией

23.07.2026 14:42









За законопроект проголосовали 216 конгрессменов, 212 выступили против. Как отмечает радиостанция NPR, обычно NDAA получает широкую двухпартийную поддержку, однако в этом году голосование прошло строго по партийной линии: демократы раскритиковали документ из-за раздутых военных расходов и сокращения социальных программ.



Основой грузинского блока в законопроекте стали инициативы конгрессмена-республиканца Джо Уилсона — одного из главных критиков правящей партии «Грузинская мечта» на Капитолийском холме.

Документ обязывает Пентагон, национальную разведку и Госдепартамент США в течение 180 дней представить Конгрессу секретный доклад о проникновении российских и китайских спецслужб в Грузию, а также об их возможном взаимодействии и степени влияния в стране.



Параллельно Госдепартамент должен разработать пятилетнюю стратегию американо-грузинских отношений. Ведомству предстоит официально ответить на следующие вопросы:



Стоит ли сохранять Грузию в числе главных получателей американской помощи в Европе и Евразии;

Насколько целесообразно продолжать инвестиции в партнерство с Тбилиси;

Сохраняет ли правительство Грузии приверженность торговым связям с США и ЕC;

Как должны выглядеть цели двустороннего сотрудничества с учетом нынешнего политического курса грузинских властей.

Из итогового текста Палаты представителей исчезла другая поправка Уилсона, которую ранее поддержал профильный комитет. Она касалась проблемы политзаключенных в Грузии и требовала от Пентагона отчета о том, как этот фактор скажется на военном сотрудничестве двух стран. В финальную редакцию эта норма не вошла.



Теперь законопроект отправляют в Сенат, где его перспективы остаются неопределенными. Республиканцам потребуется набрать не менее 60 голосов, а значит — договариваться с демократами. После прохождения Сената обе палаты согласуют единую версию документа и направят ее на подпись президенту Дональду Трампу.

Инициативы Конгресса появились на фоне затяжного охлаждения отношений между Вашингтоном и Тбилиси. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее назвал поправки Уилсона «очередной серией давно знакомого фильма», заявив, что грузинские спецслужбы не нуждаются в указаниях из США для защиты от иностранных разведок. Премьер Ираклий Кобахидзе, комментируя инициативу, обвинил американского законодателя и грузинскую оппозицию в работе на общих хозяев из «глубинного государства».



В свою очередь, сторонники поправок рассматривают NDAA как альтернативный механизм давления на грузинские власти, пока в Сенате затягивается рассмотрение законопроекта MEGOBARI Act, предусматривающего персональные санкции против чиновников «Грузинской мечты». Палата представителей Конгресса США одобрила проект Закона о национальной обороне (NDAA) на 2027 финансовый год с рекордным бюджетом в 1,15 трлн долларов. Документ содержит жесткие положения по Грузии, которые обязывают американские власти пересмотреть стратегию отношений с Тбилиси и оценить масштабы влияния российской и китайской разведок в стране.За законопроект проголосовали 216 конгрессменов, 212 выступили против. Как отмечает радиостанция NPR, обычно NDAA получает широкую двухпартийную поддержку, однако в этом году голосование прошло строго по партийной линии: демократы раскритиковали документ из-за раздутых военных расходов и сокращения социальных программ.Основой грузинского блока в законопроекте стали инициативы конгрессмена-республиканца Джо Уилсона — одного из главных критиков правящей партии «Грузинская мечта» на Капитолийском холме.Документ обязывает Пентагон, национальную разведку и Госдепартамент США в течение 180 дней представить Конгрессу секретный доклад о проникновении российских и китайских спецслужб в Грузию, а также об их возможном взаимодействии и степени влияния в стране.Параллельно Госдепартамент должен разработать пятилетнюю стратегию американо-грузинских отношений. Ведомству предстоит официально ответить на следующие вопросы:Стоит ли сохранять Грузию в числе главных получателей американской помощи в Европе и Евразии;Насколько целесообразно продолжать инвестиции в партнерство с Тбилиси;Сохраняет ли правительство Грузии приверженность торговым связям с США и ЕC;Как должны выглядеть цели двустороннего сотрудничества с учетом нынешнего политического курса грузинских властей.Из итогового текста Палаты представителей исчезла другая поправка Уилсона, которую ранее поддержал профильный комитет. Она касалась проблемы политзаключенных в Грузии и требовала от Пентагона отчета о том, как этот фактор скажется на военном сотрудничестве двух стран. В финальную редакцию эта норма не вошла.Теперь законопроект отправляют в Сенат, где его перспективы остаются неопределенными. Республиканцам потребуется набрать не менее 60 голосов, а значит — договариваться с демократами. После прохождения Сената обе палаты согласуют единую версию документа и направят ее на подпись президенту Дональду Трампу.Инициативы Конгресса появились на фоне затяжного охлаждения отношений между Вашингтоном и Тбилиси. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее назвал поправки Уилсона «очередной серией давно знакомого фильма», заявив, что грузинские спецслужбы не нуждаются в указаниях из США для защиты от иностранных разведок. Премьер Ираклий Кобахидзе, комментируя инициативу, обвинил американского законодателя и грузинскую оппозицию в работе на общих хозяев из «глубинного государства».В свою очередь, сторонники поправок рассматривают NDAA как альтернативный механизм давления на грузинские власти, пока в Сенате затягивается рассмотрение законопроекта MEGOBARI Act, предусматривающего персональные санкции против чиновников «Грузинской мечты».



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