Кобахидзе: Перезапуск отношений с Германией имеет для Грузии особое значение

23.07.2026 15:59





Грузинский премьер заявил о важности перезагрузки отношений с Германией. Ираклий Кобахидзе прокомментировал передачу послом Грузии в Германии Александром Картозия верительных грамот президенту Германии.



«Германия традиционно была одним из важнейших партнеров Грузии. Начиная с 1990-х годов она внесла значительный вклад в развитие нашей страны, и мы хотим вернуться к той позитивной динамике отношений.



В Грузии сменился посол Германии, а наш посол в Германии вручил верительные грамоты президенту ФРГ. Мы надеемся, что эти шаги будут способствовать перезапуску наших отношений, что имеет для нас очень большое значение.



Мы благодарны Германии за поддержку, которую получали с 1990-х годов, поэтому особенно заинтересованы в восстановлении позитивной динамики двустороннего сотрудничества», — заявил Кобахидзе.



При этом он отметил, что «бывший посол (Германии) внес очень негативный вклад в грузино-германские отношения».



Напомним, 23 июля посол Грузии в Германии Александр Картозия официально вручил верительные грамоты президенту Германии. По информации администрации президента ФРГ, церемония аккредитации новых послов состоялась в Берлине именно 23 июля. Александр Картозия был назначен послом Грузии в Германии 1 октября 2025 года.





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