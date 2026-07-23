|
|
|
Кобахидзе: Перезапуск отношений с Германией имеет для Грузии особое значение
23.07.2026 15:59
Грузинский премьер заявил о важности перезагрузки отношений с Германией. Ираклий Кобахидзе прокомментировал передачу послом Грузии в Германии Александром Картозия верительных грамот президенту Германии.
«Германия традиционно была одним из важнейших партнеров Грузии. Начиная с 1990-х годов она внесла значительный вклад в развитие нашей страны, и мы хотим вернуться к той позитивной динамике отношений.
В Грузии сменился посол Германии, а наш посол в Германии вручил верительные грамоты президенту ФРГ. Мы надеемся, что эти шаги будут способствовать перезапуску наших отношений, что имеет для нас очень большое значение.
Мы благодарны Германии за поддержку, которую получали с 1990-х годов, поэтому особенно заинтересованы в восстановлении позитивной динамики двустороннего сотрудничества», — заявил Кобахидзе.
При этом он отметил, что «бывший посол (Германии) внес очень негативный вклад в грузино-германские отношения».
Напомним, 23 июля посол Грузии в Германии Александр Картозия официально вручил верительные грамоты президенту Германии. По информации администрации президента ФРГ, церемония аккредитации новых послов состоялась в Берлине именно 23 июля. Александр Картозия был назначен послом Грузии в Германии 1 октября 2025 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна