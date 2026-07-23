Новый посол Грузии в Германии вручил верительные грамоты после почти годичной задержки

23.07.2026 16:00





Посол Грузии в Германии Александр Картозия официально приступил к исполнению обязанностей, вручив верительные грамоты президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. О церемонии сообщило министерство иностранных дел Грузии.



Хотя Картозия был назначен чрезвычайным и полномочным послом еще в сентябре 2025 года, вручение верительных грамот состоялось почти через год — на фоне затяжного кризиса в отношениях между Тбилиси и Берлином.



Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал начало работы нового посла возможностью для «перезагрузки» двусторонних отношений. По его словам, Германия с 1990-х годов остается одним из важнейших партнеров Грузии, внесшим значительный вклад в развитие страны.



«Мы особенно заинтересованы в перезагрузке отношений с Германией. Надеемся, что вручение верительных грамот нашим послом и смена посла Германии в Тбилиси будут способствовать возвращению отношений к позитивной динамике», — заявил Кобахидзе.



При этом премьер возложил ответственность за ухудшение отношений на бывшего посла Германии в Тбилиси Петера Фишера.



«Бывший посол внес очень плохой вклад в грузино-германские отношения», — сказал он.



Похожую оценку дала и министр иностранных дел Мака Бочоришвили. Она выразила надежду на скорое «возвращение отношений в нормальное русло».



О том, что Картозия наконец приступит к работе стало известно вскоре после завершения дипломатической миссии Петера Фишера. Он возглавлял немецкое посольство в Тбилиси с 2022 года и покинул Грузию в июне 2026 года.



За время своей работы Фишер жестко критиковал действия властей Грузии, обвиняя их в отходе от демократических принципов, а также публично выражал поддержку участникам антиправительственных протестов.В правящей партии «Грузинская мечта» такие заявления называли вмешательством во внутренние дела страны.



Осенью 2024 года Фишера вызвали в МИД Грузии, где обвинили в «поощрении радикальной повестки» и «необоснованных нападках на правительство». В ответ Берлин отверг эти обвинения, выразил протест грузинскому дипломату и временно отозвал Фишера для консультаций, заявив о кампании травли против него. Позднее дипломат вернулся в Тбилиси, получив, как подчеркнули немецкие власти, полную поддержку федерального правительства.



После его отъезда с сайта МИД Германии также исчезла информация, где Саломе Зурабишвили указывалась как действующий президент Грузии.



Берлин пока не объявил, кто сменит Фишера на посту главы дипломатической миссии в Тбилиси.



Кто такой Александр Картозия

Александр Картозия — бывший министр образования Грузии (1998-2004), экс-директор Национальной парламентской библиотеки и ученый, многие годы работавший в Германии.



Он преподавал и занимался исследованиями в университетах Берлина, Франкфурта и Бремена. Считается, что он внес в значительный вклад в углубление связей между Грузией и Германией. В 2022 году Картозия был награжден Орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».





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