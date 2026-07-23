Хартия журналистской этики: арест Вахо Саная – часть кампании против телеканала Formula

23.07.2026 14:41





Хартия журналистской этики Грузии выступила с заявлением в связи с арестом телеведущего и журналиста телеканала Formula Вахо Саная. Решение суда объединение называет репрессивными мерами партии «Грузинская мечта» в отношении телеканала, самого журналиста и других представителей СМИ.



В заявлении отмечается, что подобное ограничение свободы выражения мнения является беспрецедентным даже для «Мечты».



Как отмечается в заявлении, 22 июля суд приговорил Вахо Саная к 14 суткам административного ареста за публикации в Facebook, в которых он использовал ненормативную лексику. До этого журналист уже был оштрафован на 6 000 лари за аналогичную публикацию. Кроме того, в октябре 2025 года Саная уже отбывал шесть суток ареста по обвинению в «искусственном перекрытии дороги».



Хартия подчеркивает, что впервые в Грузии журналист был подвергнут административному аресту за публикации в социальной сети. При этом организация считает, что этот случай – лишь часть более широкой кампании давления на телеканал Formula.



В заявлении перечислены другие решения государственных органов в отношении телеканала:



17 июля Национальная комиссия по коммуникациям оштрафовала Formula на 5 000 лари за нарушение статьи 54 закона «О вещании», касающейся принципов справедливости и беспристрастности. По утверждению Хартии, эта статья регулярно используется против критически настроенных телеканалов из-за употребления таких выражений, как «президент от «Грузинской мечты»», «прокуратура «Грузинской мечты»», «репрессивные законы» и других.

21 мая комиссия уже штрафовала телеканал на 2 500 лари за использование выражений «режим Иванишвили», «прокуратура режима», «суд режима». Ранее, 8 апреля, Formula вместе с другими телеканалами получила предупреждение по аналогичным основаниям.

Организация отмечает, что действующее законодательство позволяет комиссии в дальнейшем приостановить авторизацию телеканала, а затем и вовсе ее аннулировать, если нарушения, по мнению регулятора, не будут устранены.



Кроме того, 14 июля суд удовлетворил иск сторонника «Грузинской мечты» Гоги Хаиндрава, обязав телеканал Formula выплатить ему 10 000 лари компенсации морального ущерба за два журналистских расследования, вышедших в одной из программ.



Параллельно прокуратура расследует сюжет телеканала по статье о заведомо ложном доносе. По этому делу уже были допрошены ведущий программы Давид Кашиашвили, автор материала Натука Ломадзе и оператор Мишо Марташвили.



Хартия считает, что принятые «Грузинской мечтой» законы носят репрессивный характер и противоречат как Конституции Грузии, так и международным стандартам.



В заявлении также говорится, что Национальная комиссия по коммуникациям, которая должна быть независимым регулятором, фактически превратилась, по мнению организации, в инструмент цензуры, а суды и прокуратура действуют в интересах правящей партии.



По оценке Хартии, Вахо Саная наказан не за конкретные публикации, а за свою критическую позицию по отношению к власти. Организация считает, что через подконтрольные институты оказывается давление на редакционную независимость СМИ и предпринимаются попытки повлиять на редакционную политику.



В заключение Хартия выразила солидарность с Вахо Саная и всеми сотрудниками телеканала Formula, отметив, что они продолжают выполнять свою профессиональную работу, несмотря на многочисленные препятствия.



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

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