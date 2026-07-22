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Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый
22.07.2026 10:56
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и назначении на эту должность Михаила Драпатого.
«Я принял решение о том, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой мы определили, каким образом должна быть обновлена структура Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Александр Сырский обеспечил успех Украины в обороне Киева, Харьковской наступательной операции и Курской операции. Мы прошли важный путь, и оборона Украины продолжается. Я благодарен Александру Сырскому и всем нашим военнослужащим за сильные позиции Украины на фронте», — заявил Зеленский.
По его словам, план нанесения ударов на большую дальность будет реализован в полном объеме. Кроме того, Драпатый, Евгений Хмара и другие командующие должны подготовить обновленную стратегию обороны Украины и меры по продолжению реформы корпусной системы. Президент назвал приоритетами защиту воздушного пространства от российских ударов и реалистичный подход к процессу мобилизации.
Напомним, что с 16 по 21 июля в Киеве и других городах Украины проходили акции протеста с требованиями вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны и отправить в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.
Владимир Зеленский заявил, что министр Федоров и главнокомандующий Сырский не смогли найти общий язык, а проблемы, связанные с ситуацией на поле боя, положением бригад и мобилизацией, оставались нерешенными.
18 июля Зеленский сообщил, что провел переговоры с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским и пообещал, что «решения, связанные с армией, будут выработаны».
20 июля Сырский принес извинения бывшему министру обороны Михаилу Федорову и заявил, что ему ничего не было известно о существовании конфликта между ними.
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