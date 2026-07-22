Суд оштрафовал активиста Бадри Шубладзе на 2000 лари за оскорбление протоиерея Андрия Джагмаидзе

22.07.2026 12:21





Тбилисский городской суд оштрафовал активиста Бадри Шубладзе на 2000 лари за оскорбление руководителя Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерея Андрия Джагмаидзе, в социальной сети.



Соответствующее решение принял судья Звиад Цеквава.



«В своем комментарии я назвал его свиньей, сказал, что он не грузин, что он даже не "грузинец", а самый настоящий "груси" (прим. ред. свинорус). Я считаю, что не оскорбил Джагмаидзе. Скорее свинья оскорблена тем, что я упомянул ее рядом с Джагмаидзе. Недопустимо, чтобы представитель духовенства был миллионером и владел огромным состоянием.



Мне дали одну неделю, и я не знаю, как за неделю пенсионер, у которого пенсия составляет 500 лари, должен собрать такую сумму», — заявил Бадри Шубладзе.



В Министерство внутренних дел Грузии с требованием дать правовую оценку публикации обратилось Управление по борьбе с языком ненависти, созданное в структуре ведомства.





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