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Италия заявила о высылке из России своего военного атташе
21.07.2026 00:12
В Министерстве иностранных дел Италии заявили, что Россия выслала военного атташе итальянского посольства вместе с одним из его сотрудников.
Как сообщает "Европейская правда", об этом у себя в Х написал глава МИД Италии Антонио Таиани.
Итальянский министр назвал этот шаг российской стороны необоснованным.
"Это явный акт мести за высылку Италией двух российских военных атташе, которые действительно были пойманы с поличным во время осуществления шпионской деятельности, представлявшей угрозу для нашей национальной безопасности", – подчеркнул он.
Как известно, 9 июля МИД Италии объявил о высылке двух военных атташе российского посольства в Риме, ответственных за шпионскую деятельность в интересах Москвы.
Решение о высылке атташе было принято после того, как стало известно, что в Риме арестовали двух бывших сотрудников разведывательных служб по подозрению в шпионаже в пользу РФ.
Считается, что они передавали секретную информацию предполагаемому агенту российской разведки, пользующемуся дипломатическим иммунитетом в стране.
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