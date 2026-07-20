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Венгерская шахматистка Юдит Полгар отказалась занять пост президента Венгрии
20.07.2026 23:04
Венгерская шахматистка Юдит Полгар, которой премьер-министр Петер Мадьяр предложил пост президента Венгрии, заявила, что не согласится на это. Об этом Полгар написала в своём Facebook.
Легендарная венгерская гроссмейстер отметила, что для неё большая честь получить предложение занять пост президента Венгрии.
"Я высоко ценю жест премьер-министра, который, несмотря на значительное влияние своей партии в парламенте, выдвинул на пост президента независимого кандидата, стоящего выше партийной политики. В то же время я не чувствую в себе сил взять на себя историческую ответственность за объединение разобщенной нации, поэтому не могу принять это предложение", – написала она.
По словам Полгар, она сделает все возможное, чтобы "поддержать нового, независимого и уважаемого президента Республики в достижении этих целей".
Мадьяр ранее отметил, что 49-летняя Полгар могла бы олицетворять единство нации.
Юдит Полгар и её две сестры – Жужа (Сьюзан) и Жофия (София) – вместе с Илдико Мадл принесли женской сборной Венгрии победу на шахматной олимпиаде 1988 года.
Юдит Полгар участвовала в турнирах против мужчин и стала одной из лучших шахматисток в этом виде спорта, где доминируют мужчины. Она считается самой талантливой женщиной, когда-либо игравшей в шахматы, и единственной женщиной, преодолевшей порог рейтинга 2700, что многие считают признаком "супер-гроссмейстера".
Как известно, 18 июля Тамаш Шуйок подписал конституционные поправки, которые, среди прочего, предусматривают досрочное прекращение его президентских полномочий.
После того как парламент Венгрии, в котором конституционное большинство имеет партия "Тиса" Петера Мадяра, одобрил конституционные поправки, у Шуйока было 5 дней, чтобы подписать решение или наложить на него вето. Срок подписания истек в субботу.
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