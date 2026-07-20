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Посол Грузии Александр Картозия вручит верительные грамоты президенту Германии 23 июля
20.07.2026 23:03
Посол Грузии в Германии Александр Картозия 23 июля вручит верительные грамоты президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
Об этом сообщается на официальном сайте президента Германии.
Согласно опубликованной информации, церемония вручения верительных грамот состоится в 10:30 по местному времени.
Александр Картозия был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Федеративной Республике Германия в сентябре 2025 года.
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