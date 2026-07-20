Посол Грузии Александр Картозия вручит верительные грамоты президенту Германии 23 июля

20.07.2026 23:03





Посол Грузии в Германии Александр Картозия 23 июля вручит верительные грамоты президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.



Об этом сообщается на официальном сайте президента Германии.



Согласно опубликованной информации, церемония вручения верительных грамот состоится в 10:30 по местному времени.



Александр Картозия был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Федеративной Республике Германия в сентябре 2025 года.





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