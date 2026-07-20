Задержанный за инцидент в Кахети Гиорги Чигладзе распространил заявление из ИВС

20.07.2026 22:47





Напавший на иностранку в отеле "Agarani Estate" во время свадьбы его брата, обвиняемый, Гиорги Чигладзе распространяет письмо из изолятора предварительного содержания:



"На данный момент я нахожусь в изоляторе предварительного содержания Гурджаанского района. Мои адвокаты Мариам Дурглишвили и Лаша Капанадзе предоставляют мне всю информацию.



Благодарю вас за поддержку. Я буду бороться и защищать нашу честь до конца.



Мне очень жаль, что эта женщина получила повреждения, у меня не было намерения делать это.



Любому человеку может дорого обойтись любой непреднамеренный поступок во время конфликта, поэтому я прошу и призываю всех: постарайтесь не поддаваться на провокацию и не действовать на волне мгновенного возмущения, вызванного оскорблением", - говорится в письме Чигладзе.



Прокуратура уже предъявила обвинение Чигладзе и ходатайствует о применении меры пресечения в виде

залога в размере GEL 5 000 ($1 895). Это означает, что до внесения указанной суммы обвиняемый останется в изоляторе.



Чигладзе грозит до трех лет тюрьмы.





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