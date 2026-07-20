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Задержанный за инцидент в Кахети Гиорги Чигладзе распространил заявление из ИВС
20.07.2026 22:47
Напавший на иностранку в отеле "Agarani Estate" во время свадьбы его брата, обвиняемый, Гиорги Чигладзе распространяет письмо из изолятора предварительного содержания:
"На данный момент я нахожусь в изоляторе предварительного содержания Гурджаанского района. Мои адвокаты Мариам Дурглишвили и Лаша Капанадзе предоставляют мне всю информацию.
Благодарю вас за поддержку. Я буду бороться и защищать нашу честь до конца.
Мне очень жаль, что эта женщина получила повреждения, у меня не было намерения делать это.
Любому человеку может дорого обойтись любой непреднамеренный поступок во время конфликта, поэтому я прошу и призываю всех: постарайтесь не поддаваться на провокацию и не действовать на волне мгновенного возмущения, вызванного оскорблением", - говорится в письме Чигладзе.
Прокуратура уже предъявила обвинение Чигладзе и ходатайствует о применении меры пресечения в виде
залога в размере GEL 5 000 ($1 895). Это означает, что до внесения указанной суммы обвиняемый останется в изоляторе.
Чигладзе грозит до трех лет тюрьмы.
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