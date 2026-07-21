Отель Agarani Estate распространила заявление в связи с произошедшим там конфликтом с участием российских туристок

21.07.2026 11:02





Отель Agarani Estate распространила заявление в связи с произошедшим там конфликтом с участием российских туристок и гостями проходившего на территории гостиницы свадебного торжества.



Напомним, что в связи с этим конфликтом задержан один человек, а группе российских туристок запрещено покидать страну на время проведения следствия.



Ниже приводим заявление администрации гостиницы:



«В связи с высоким общественным интересом, от имени отеля «Агарани Манор» мы хотели бы предоставить общественности полную и исчерпывающую информацию о неприятном инциденте, произошедшем 18 июля.



Мы осознаем сильные эмоции, вызванные этим инцидентом в обществе. Часть территории Грузии оккупирована Российской Федерацией, и позиция администрации отеля в отношении этой реальности однозначна и неизменна.



Также для нас принципиально неприемлемо неприемлемо неуважение к грузинскому государству, его суверенитету и национальному достоинству.



18 июля часть территории отеля, примерно треть размещения, была отведена под свадебное торжество. В тот день отель был практически полностью загружен, и другие гости заранее были уведомлены о предстоящей свадьбе.



Примерно в 20:16 между участниками свадебного мероприятия и другими гостями отеля произошла словесная перепалка.



На видеозаписи, имеющейся в распоряжении отеля, видно, как гости смотрят на верхние этажи отеля и указывают на определенную ситуацию. Перепалке предшествовало пролитие жидкости на музыкальное оборудование.



Сразу после сообщения об инциденте сотрудники отеля и службы безопасности вмешались и попытались уладить конфликт.



В 20:20, примерно через четыре минуты после начала словесной перепалки, сотрудники отеля поднялись в номера гостей, участвовавших в инциденте. Они оставались с гостями до 20:26, пытаясь разрядить ситуацию и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.



После общения с гостями, примерно в 20:28, сотрудники службы безопасности сообщили участникам свадебной церемонии, что отель планирует переселить гостей в другой номер, чтобы предотвратить визуальный или иной контакт между участниками конфликта.



С 20:30 до 20:37 на стойке регистрации отеля осуществлялся поиск альтернативного гостиничного номера. В это же время отель связался с сопровождающим гостей гидом, сообщил ему о конфликтной ситуации и попросил приехать в отель. Рассматривалась возможность перевода гостей из этого отеля в другой.



Сотрудникам службы безопасности было дано указание на допускать прямого контакта между участниками свадебного торжества и другими гостями отеля.



В 20:39 администрация отеля приняла решение вызвать правоохранительные органы — был сделан звонок в службу 112. Соответственно, администрация отеля вызвала полицию еще до начала физического столкновения.



В 20:40 сотрудники службы безопасности заметили одного из гостей свадьбы, поднимающимся на лифте на верхний этаж. За ним тут же последовал сотрудник отеля, но к 20:42 уже произошел физическое противостояние



Сразу после сообщения о происшествии администрация отеля вызвала скорую медицинскую помощь.



В 20:55 в отель прибыли гид и патрульная полиция.



В 21:09 в отель прибыла бригада скорой медицинской помощи.



Хотим подчеркнуть, что администрация отеля использовала все имеющиеся у нее ресурсы для предотвращения инцидента и деэскалации ситуации. К процессу немедленно подключились несколько сотрудников службы безопасности, стараясь предотвратить контакт между сторонами и избежать физического столкновения.



Отель сотрудничает со следствием. Отель предоставил правоохранительным органам видеозаписи и другую соответствующую информацию. В то же время мы признаем, что, несмотря на наши усилия, инцидент, к сожалению, предотвратить не удалось, и мы берем на себя часть ответственности за произошедшее», — говорится в заявлении отеля Agarani Estate.





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