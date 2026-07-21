МИД Грузии: Для нас крайне важно нормализовать отношения с Германией

21.07.2026 16:27





Германия является важным партнером, и для нас крайне важно нормализовать отношения с ней. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По словам главы МИД, вручение послом Грузии верительных грамот президенту Германии, а также прибытие нового посла Германии в Грузию будут способствовать развитию отношений между двумя странами.



«Безусловно, это позитивный момент, когда наш посол получит возможность вручить верительные грамоты президенту Германии и официально приступить к исполнению своих обязанностей. Надеюсь, это станет возможностью для позитивной перезагрузки отношений с Германией. Германия является важным партнером, и для нас очень важно нормализовать отношения с ней.



В последнее время отношения с Германией в большей степени характеризовались негативной динамикой по различным причинам, о которых я сейчас говорить не буду. Однако я надеюсь, что вручение верительных грамот нашим послом и прибытие нового посла Германии в Грузию создадут возможность вернуть отношения между нашими странами в нормальное русло и развивать их дальше — так, как это необходимо и Германии, и нашей стране», — заявила Бочоришвили.



Для справки: посол Грузии в Германии Александр Картозия вручит верительные грамоты президенту Германии 23 июля.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





