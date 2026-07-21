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Нацбанк Грузии оштрафовал 13 поставщиков услуг в сфере криптоактивов на общую сумму в 72 000 лари


21.07.2026   19:12


Нацбанк Грузии оштрафовал 13 поставщиков услуг в сфере криптоактивов на общую сумму в 72 000 лари.

Штрафы, от 3 до 9 тыс лари, наложены на компании: Bitanika, Betcave, Sport Exchange, Bitar, Digital Platform, Digital Markets Solutions, WhiteBIT Georgia, Crypto Change Batumi, Cryptotech Solution, Mateo, Stelex, Unotron и Faibit Georgia.

Согласно данным Национального банка Грузии, поставщики услуг в сфере криптоактивов были оштрафованы за нарушение конкретных статей Закона Грузии о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, а также требований «Правил регистрации, хранения и предоставления информации о транзакциях ответственным лицом в Службу финансового мониторинга Грузии».


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