Агентство ЕС остановило финансирование Венецианской биеннале из-за возвращения РФ

21.07.2026 17:23





Европейское исполнительное агентство по вопросам образования и культуры (EACEA) приняло решение приостановить действующий грант в размере 2 миллионов евро для Fondazione La Biennale di Venezia после того, как весной на Венецианской биеннале в ограниченном формате возобновил работу павильон РФ.



Об этом сообщил корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье.



Такое решение было принято по результатам юридической оценки и рекомендации Еврокомиссии.



"Культурные мероприятия, финансируемые за счет средств европейских налогоплательщиков, должны защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения мнений – ценностям, которые не уважаются в современной России", – сказал Ренье.



В июле Еврокомиссия рекомендовала EACEA приостановить выделение гранта в размере 2 миллионов евро Венецианской биеннале в связи с разрешением открыть российский павильон впервые после полномасштабного вторжения РФ в Украину.



Процедура отмены гранта была инициирована Европейской комиссией после заявления президента Фонда Биеннале Пьетранджело Буттафуоко, который подтвердил, что российский павильон будет вновь открыт на выставке этого года.



На первом этапе Комиссия предоставила Фонду Биеннале тридцать дней, чтобы либо отказаться от своих намерений, либо представить аргументы, способные остановить процесс отмены гранта.



Затем Европейский Союз потребовал дополнительных официальных разъяснений относительно истинного характера участия России в мероприятии.



В общей сложности более 20 стран Европы призвали не допускать Россию к участию в Венецианской биеннале.



Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, продемонстрированную в 2022–2024 годах.





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