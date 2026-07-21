Зоозащитники вновь заявили о массовом исчезновении бездомных животных

21.07.2026 21:58





Грузинские зоозащитные организации Animal Project, Zero Strays Georgia, Peteasy, Tsuka Foundation и Sakmartalo Tskhovelistvis заявили, что с начала 2025 года в Тбилиси и других регионах страны регулярно пропадают бездомные собаки и кошки, за которыми ухаживают волонтеры.



По их словам, исчезают не случайные животные, а УЖЕ стерилизованные, привитые, чипированные и привыкшие к людям.



Активисты считают, что главная причина роста числа бездомных животных — безответственные владельцы, которые не стерилизуют своих питомцев и затем выбрасывают их на улицу.



Они также критикуют государственную программу стерилизации. По их словам, сейчас невозможно отследить судьбу животного после отлова: не публикуются данные о том, где его поймали, когда стерилизовали, лечили и действительно ли вернули обратно на прежнее место.



После протестов в апреле 2026 года власти обязали возвращать животных туда, где их отловили. Однако, как утверждают зоозащитники, случаи исчезновения продолжаются.



В качестве примера они приводят перевал возле Сачхере. Уже несколько лет местные волонтеры ухаживают там за брошенными собаками. Еще 21 июня все животные были на месте, но уже через несколько дней исчезли более 35 собак, включая щенков. Спустя месяц их местонахождение до сих пор неизвестно.



Национальное агентство продовольствия утверждает, что этих животных не забирало. Однако активисты говорят, что с подобными историями к ним обращаются уже сотни людей по всей Грузии, поэтому требуют тщательной проверки.





Требования зоозащитников:

• провести независимое расследование всех случаев подозрительного исчезновения животных и привлечь виновных к ответственности, если будут выявлены нарушения;

• полностью раскрыть предусмотренную законом информацию о каждом животном: данные об отлове, лечении, стерилизации, вакцинации, возможной гибели и возвращении;

•предоставить гражданам и независимым наблюдателям доступ в приюты для проверки условий содержания животных;

•создать единую прозрачную электронную базу данных, где по номеру бирки или микрочипа можно будет отследить историю каждого животного;• допустить независимых наблюдателей в приюты;

• публиковать информацию о государственных тендерах и подрядчиках, которые занимаются отловом и стерилизацией животных.





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