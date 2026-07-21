Кавелашвили поздравил Нани Брегвадзе с 90-летним юбилеем

21.07.2026 22:41





Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравляет Нани Брегвадзе с 90-летним юбилеем.



Как отмечает Кавелашвили, уникальное творчество Нани Брегвадзе и ее выдающийся голос стали неотъемлемой частью нашей культуры.



«Поздравляю легендарную Нани Брегвадзе с 90-летним юбилеем. Она для многих поколений является живым символом грузинского музыкального искусства. Ее уникальное творчество и выдающийся голос стали неотъемлемой частью нашей культуры. Желаю госпоже Нани здоровья, долголетия и бодрости духа», — говорится в поздравлении Кавелашвили.







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