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Кавелашвили поздравил Нани Брегвадзе с 90-летним юбилеем


21.07.2026   22:41


Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравляет Нани Брегвадзе с 90-летним юбилеем.

Как отмечает Кавелашвили, уникальное творчество Нани Брегвадзе и ее выдающийся голос стали неотъемлемой частью нашей культуры.

«Поздравляю легендарную Нани Брегвадзе с 90-летним юбилеем. Она для многих поколений является живым символом грузинского музыкального искусства. Ее уникальное творчество и выдающийся голос стали неотъемлемой частью нашей культуры. Желаю госпоже Нани здоровья, долголетия и бодрости духа», — говорится в поздравлении Кавелашвили.


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