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Глава МИД: У Сингапура много общего с Грузией
21.07.2026 20:34
«Встречи премьер-министра с руководящими лицами в Сингапуре станут хорошей возможностью обсудить как политическое сотрудничество, так и сотрудничество в экономическом направлении», – заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, оценивая визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Сингапур.
По ее словам, у Сингапура и Грузии много общего.
«Визит премьер-министра в Сингапур является очень важным. Это страна, которая имеет много общего с Грузией — начиная с экономического развития и заканчивая опытом создания логистического центра. Мы можем получить очень большой опыт от Сингапура как с точки зрения экономических реформ, так и в направлении развития логистического хаба. На фоне происходящих сегодня в мире событий значение как Сингапура, так и, в данном случае, Грузии также возросло. С этой точки зрения, разумеется, встречи на высоком уровне помогут нам еще больше развить наши отношения с регионом.
Встречи премьер-министра с руководящими лицами в Сингапуре станут хорошей возможностью обсудить сотрудничество как в политическом, так и в экономическом направлениях. А также углубить наше партнерство и те возможности, которые существуют с точки зрения отношений как с этой страной, так и с регионом», — заявила Бочоришвили.
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