Гахария: оккупация не может стать предметом торга, а аннексия — нормой

21.07.2026 19:09





Лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария отреагировал на намерения Литвы и ЕС потребовать от Сирии отозвать признание оккупированных территорий Грузии — Цхинвальского региона и Абхазии. В соцсети оппозиционер пишет, что территориальная целостность Грузии не может быть предметом торга, а оккупацию и аннексию невозможно нормализовать.



Гахария пишет, что на фоне «предательского молчания» правительства Грузии последовательная политика Евросоюза по непризнанию де-факто аннексии Цхинвальского региона имеет критически важное значение.



«Мы приветствуем проактивные шаги Европейского союза в отношениях с Сирией, направленные на отмену незаконного признания Россией оккупированных грузинских регионов — Абхазии и Цхинвальского региона.





На фоне предательского молчания правительства Грузии по поводу продолжающейся де-факто аннексии Цхинвальского региона (фактически — его присоединения к России) последовательная политика ЕС по непризнанию оккупированных территорий имеет критически важное значение для защиты суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Оккупацию и аннексию невозможно нормализовать. Территориальная целостность Грузии не может быть предметом торга. Реакция цхинвальского режима на этот шаг Евросоюза подтверждает его значимость.



Мы благодарим наших партнеров за твердую поддержку и защиту жизненно важных интересов Грузии, особенно с учетом коллаборационистской политики правительства «Грузинской мечты» в отношении государства-оккупанта», — написал Гахария.





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