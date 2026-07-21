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Гахария: оккупация не может стать предметом торга, а аннексия — нормой
21.07.2026 19:09
Лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария отреагировал на намерения Литвы и ЕС потребовать от Сирии отозвать признание оккупированных территорий Грузии — Цхинвальского региона и Абхазии. В соцсети оппозиционер пишет, что территориальная целостность Грузии не может быть предметом торга, а оккупацию и аннексию невозможно нормализовать.
Гахария пишет, что на фоне «предательского молчания» правительства Грузии последовательная политика Евросоюза по непризнанию де-факто аннексии Цхинвальского региона имеет критически важное значение.
«Мы приветствуем проактивные шаги Европейского союза в отношениях с Сирией, направленные на отмену незаконного признания Россией оккупированных грузинских регионов — Абхазии и Цхинвальского региона.
На фоне предательского молчания правительства Грузии по поводу продолжающейся де-факто аннексии Цхинвальского региона (фактически — его присоединения к России) последовательная политика ЕС по непризнанию оккупированных территорий имеет критически важное значение для защиты суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Оккупацию и аннексию невозможно нормализовать. Территориальная целостность Грузии не может быть предметом торга. Реакция цхинвальского режима на этот шаг Евросоюза подтверждает его значимость.
Мы благодарим наших партнеров за твердую поддержку и защиту жизненно важных интересов Грузии, особенно с учетом коллаборационистской политики правительства «Грузинской мечты» в отношении государства-оккупанта», — написал Гахария.
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