За полгода штрафы за нарушение ПДД принесли бюджету Грузии более 148 млн лари

21.07.2026 17:28





В январе–июне 2026 года в бюджет Грузии поступило 148,4 млн лари от штрафов за нарушение правил дорожного движения.



По сравнению с аналогичным периодом 2025 года эта сумма выросла на 54%, то есть почти на 52 млн лари. Годом ранее поступления составляли 96,4 млн лари.



Всего за первые шесть месяцев 2026 года бюджет получил 297,6 млн лари от штрафов, санкций и пеней. Это на 70,4% больше, чем за тот же период прошлого года, когда сумма составляла 174,6 млн лари.



Из общей суммы более 242,1 млн лари пришлось на штрафы за административные правонарушения. Для сравнения: в январе–июне 2025 года по этой статье в бюджет поступило 140,3 млн лари.





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