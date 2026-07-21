Хоштария: Для победы нам нужны не только единство, но и последовательная, дисциплинированная работа

21.07.2026 16:22





Для победы нам нужны не только единство, но и последовательная, дисциплинированная работа. Каждое утро вы должны видеть не Папуашвили, а лидеров оппозиции; должны видеть не партии по-отдельности, а единую оппозицию, - это то, что мы можем и должны делать, - пишет в соцсети находящаяся в заключении лидер партии «Дроа» Элене Хоштария.



«Повестка дня, естественно, переполнена информацией, что Бидзина Иванишвили намерен делать с лидерами оппозиции. На самом деле не имеет никакого значения, что Иванишвили собирается сделать с нами. Важно, что мы планируем для него. Де-факто правитель, который объявляет Европу и Америку врагами; де-факто правитель, отождествляющий себя с государством; де-факто правитель, который считает своим другом самого большого врага, раковую опухоль XXI века - Россию, и для которого человек не представляет никакой ценности, ни окружающие его, ни тем более оппоненты не должны иметь возможности создавать повестку дня. Мы должны бороться каждый день, потому что мы противостоим и обязательно победим, независимо от того, сколько лет наказания он придумает для оппонентов.



Для этой победы нам нужны не только единство, но и последовательная, дисциплинированная работа. Каждое утро вы должны видеть не Папуашвили, а лидеров оппозиции; должны видеть не отдельные партии, а вместе идущую оппозицию; не споры о том, кто в каких выборах будет участвовать, а борьбу за свободные и справедливые выборы. Каждое утро оппозиция должна объяснять вам, что Россия проигрывает, а Украина побеждает; что Запад стал сильнее, а Россия - слабее. Вы должны видеть, как оппозиция защищает каждого несправедливо притесненного человека, как изобличает и обнажает систему. Вот это мы должны делать каждый день. Это то, что мы можем и обязаны делать. До конца!» - пишет Хоштария.





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