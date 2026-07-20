Матчи Чемпионата мира по футболу 2030 года пройдут в шести странах

20.07.2026 13:45





Чемпионат мира по футболу 2026 года завершился. Обратный отсчет до следующего турнира уже начался – следующий розыгрыш примут шесть стран на трех континентах.



Чемпионат мира 2026 года стал самым масштабным в истории, поскольку впервые проводился сразу в трёх странах, а в 2030 году масштабы турнира станут ещё больше. Совместная заявка Испании и Португалии на проведение чемпионата мира была утверждена на внеочередном конгрессе ФИФА 11 декабря 2024 года. Третьим основным хозяином турнира станет Марокко.



Кроме того, в связи со 100-летним юбилеем первого чемпионата мира, который состоялся в 1930 году в Уругвае, ФИФА решила отдать дань уважения этой стране — там пройдёт один из матчей открытия турнира. В знак уважения к южноамериканскому футболу ещё два матча состоятся в Аргентине (финалисте чемпионата мира 1930 года) и Парагвае, где расположена штаб-квартира Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL).



В 2030 году турнир пройдёт с 8 июня по 21 июля. Это будет самый продолжительный Чемпионат мира в истории.



Матч открытия состоится 8 июня на легендарном стадионе «Сентенарио» в Монтевидео (Уругвай). Следующие два матча пройдут на стадионе «Эль Монументаль» в Буэнос-Айресе (Аргентина) и в Асунсьоне (Парагвай). После этого оставшаяся часть турнира переместится в Европу и Африку.



С большой вероятностью решающий матч Чемпионата мира примет стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.





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