Кипиани: Оппозиция должна начать думать о завершении поляризации

20.07.2026 21:34





Если мы действительно хотим перемен, то положить конец поляризации должна именно оппозиция, - об этом говорится в заявлении основателя политической партии «Сначала Грузия» Виктора Кипиани, с которым он обращается к оппозиционным партиям и избирателям, ориентированным на перемены.



«Красная линия проходит не по вопросу о том, участвовать или не участвовать в выборах, а по вопросу о том, в каких именно выборах участвовать.



Поэтому наиболее реалистичным подходом станет выработка свода правил, обеспечивающих максимально равные, справедливые и конкурентные выборы, и ведение диалога с правящей партией именно по этим правилам.



Оппозиция должна задуматься о прекращении поляризации.



Поскольку чем шире станет круг людей, ориентированных на перемены, тем эффективнее это будет способствовать преодолению поляризации, чем ожидание того, когда это сделает «Грузинская мечта», тем более что у нее нет такого желания», — написал Кипиани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





