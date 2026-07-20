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Кипиани: Оппозиция должна начать думать о завершении поляризации
20.07.2026 21:34
Если мы действительно хотим перемен, то положить конец поляризации должна именно оппозиция, - об этом говорится в заявлении основателя политической партии «Сначала Грузия» Виктора Кипиани, с которым он обращается к оппозиционным партиям и избирателям, ориентированным на перемены.
«Красная линия проходит не по вопросу о том, участвовать или не участвовать в выборах, а по вопросу о том, в каких именно выборах участвовать.
Поэтому наиболее реалистичным подходом станет выработка свода правил, обеспечивающих максимально равные, справедливые и конкурентные выборы, и ведение диалога с правящей партией именно по этим правилам.
Оппозиция должна задуматься о прекращении поляризации.
Поскольку чем шире станет круг людей, ориентированных на перемены, тем эффективнее это будет способствовать преодолению поляризации, чем ожидание того, когда это сделает «Грузинская мечта», тем более что у нее нет такого желания», — написал Кипиани.
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