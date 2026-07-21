Ремонтные работы на проспекте Руставели начнутся 23 июля в 00:00

21.07.2026 11:20





»Реабилитация проспекта Руставели начнётся 23 июля в 00:00. С этого времени на проспекте Руставели, а также на участке улицы Мераба Коставы, будет полностью ограничено движение всех видов транспорта», – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства муниципалитета.



По его словам, ранее начать реализацию проекта не удавалось, поскольку компании не принимали участия в тендерах.



«Начало проекта по полной реконструкции проспекта Руставели по ряду причин затянулось. Тендер объявлялся несколько раз, однако каждый раз признавался несостоявшимся, поскольку компании не подавали заявки на участие.



Проспект Руставели — это визитная карточка нашей столицы как с визуальной, так и с исторической точки зрения. Этот проспект был свидетелем множества радостных событий, побед, а также трагедий и скорби. Он обязательно должен быть благоустроенным и современным, чтобы и гости нашей страны, и местные жители могли испытывать чувство гордости», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, работы начнутся 23 июля в 00:00, и с этого времени на проспекте Руставели и участке улицы Мераба Коставы будет полностью перекрыто движение всех видов автотранспорта.



«Территория реконструкции охватывает участок от улицы Тамар Човелидзе до площади Свободы — это почти два километра проезжей части.



На первом этапе проекта будут полностью обновлены подземные инженерные коммуникации: заменят центральные сети водоснабжения, канализации, ливневой канализации и газоснабжения. Кроме того, воздушные линии электропередачи будут перенесены в подземные кабельные каналы. Также будут установлены подземные контейнеры для сбора бытовых отходов.



Одновременно будет создана современная дорожная инфраструктура: обновят проезжую часть и тротуары, уложат новое асфальтовое покрытие. Полностью заменят систему наружного освещения и установят современные светодиодные (LED) светильники», — отметил Каха Каладзе.



По словам мэра Тбилиси, значительная часть проекта будет посвящена озеленению.



«Будут обновлены существующие зелёные зоны и высажены новые деревья и растения, что сделает проспект Руставели ещё более привлекательным и экологически комфортным. Особое внимание будет уделено безопасности и удобству пешеходов: оборудуют наземные пешеходные переходы, установят дорожные знаки и нанесут новую дорожную разметку. Вся инфраструктура проспекта будет полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями», — подчеркнул Каха Каладзе.



По его словам, работы, которые выполнит Городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси, планируется завершить к концу ноября.







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